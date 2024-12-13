Der ultimative mehrsprachige Marketing-Video-Generator

Erstellen Sie ansprechende Marketinginhalte in über 140 Sprachen mit AI-Avataren und sparen Sie Zeit und Kosten.

Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video, das zeigt, wie Marketingmanager und Content-Ersteller einen mehrsprachigen Marketing-Video-Generator nutzen können, um verschiedene Zielgruppen zu erreichen. Mit einem dynamischen und professionellen visuellen Stil, begleitet von beschwingter Hintergrundmusik und einer klaren, ansprechenden Stimme, wird dieses Video die Einfachheit der Erstellung lokalisierter Kampagnen betonen. Es sollte die Integration von HeyGen's realistischen AI-Avataren hervorheben, die jede Sprache fließend sprechen und globale Kommunikationsbemühungen vereinfachen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Spezialisten im Bereich Unternehmenslernen und -entwicklung könnte ein 90-sekündiges informatives Video die transformative Kraft eines AI-Video-Generators bei der Erstellung effektiver Schulungsvideos veranschaulichen. Dieser Inhalt sollte einen sauberen und instruktiven Grafikstil beibehalten, unterstützt von einer autoritativen Stimme und subtiler Hintergrundmusik. Entscheidend ist, dass hervorgehoben wird, wie HeyGen's Voiceover-Generierung in Kombination mit 1-Klick-Übersetzung Inhalte mühelos in mehrere Sprachen umwandelt und so eine nahtlose globale Schulungseinführung ermöglicht.
Beispiel-Prompt 2
Um kleinen und mittleren Unternehmen zu helfen, ihre globale Reichweite zu erweitern, erstellen Sie ein umfassendes 2-minütiges instruktives mehrsprachiges Video. Diese ansprechende Produktion sollte die Zuschauer visuell durch den Prozess der Umwandlung komplexer Ideen in polierte Inhalte führen, mit Schritt-für-Schritt-Demonstrationen, einem freundlichen Erzähler und weltthematischen Grafiken. Betonen Sie HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktionalität, indem Sie zeigen, wie Benutzer AI-Videos schnell an verschiedene regionale Märkte anpassen können.
Beispiel-Prompt 3
Ein schnelles 45-sekündiges Werbevideo, das für digitale Marketingagenturen maßgeschneidert ist, könnte effektiv vermitteln, wie HeyGen ihnen hilft, Zeit und Kosten bei Kundenprojekten zu sparen. Mit einem eleganten, modernen und schnellen visuellen und audiovisuellen Stil, komplett mit einer professionellen Stimme und eindrucksvollen Soundeffekten, sollte dieses Video erhebliche Effizienz demonstrieren. Zeigen Sie die schnelle Bereitstellung von Videos in über 140 Sprachen durch die Nutzung von HeyGen's umfangreicher Bibliothek von Vorlagen und Szenen, um den Kundenservice und die Kampagnenlieferung zu verbessern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Ihr mehrsprachiger Marketing-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, lokalisierte Marketingvideos für ein globales Publikum mit fortschrittlichen AI-Avataren, sofortiger Übersetzung und anpassbaren Vorlagen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Marketing-Video-Skripts. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Ihren Text sofort in ansprechende visuelle Inhalte umzuwandeln, die für weitere Anpassungen bereit sind.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer AI-Avatare, die das Gesicht Ihrer Marketingbotschaft sein sollen. Passen Sie ihr Erscheinungsbild an und synchronisieren Sie sie mit Ihrem Skript für eine professionelle Präsentation.
3
Step 3
Lokalisieren Sie Ihre Inhalte
Übersetzen Sie Ihr Video in über 140 Sprachen mit 1-Klick-Übersetzung. Wählen Sie aus über 30 Voiceovers mit verschiedenen Akzenten, um sicherzustellen, dass Ihre Marketingbotschaft weltweit Anklang findet.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr mehrsprachiges Marketingvideo perfektioniert ist, exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis und Format. Teilen Sie Ihre lokalisierten Inhalte mühelos über alle Ihre Marketingkanäle, um ein breiteres Publikum zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie den globalen Kundenerfolg hervor

.

Präsentieren Sie überzeugende Kundenerfolgsgeschichten mit AI-gestützten Videos und kommunizieren Sie Testimonials effektiv an ein weltweites Publikum.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der es Benutzern ermöglicht, mühelos professionelle Videos zu erstellen. Sie können Ihr Skript in ansprechende Videoinhalte umwandeln, indem Sie realistische AI-Avatare und ausgefeilte Text-zu-Video-Technologie nutzen. Dies rationalisiert den gesamten Produktionsprozess vom Konzept bis zum endgültigen Ergebnis.

Kann HeyGen mehrsprachige Videos erstellen?

Ja, HeyGen bietet robuste mehrsprachige Videofunktionen und unterstützt über 140 Sprachen mit 1-Klick-Übersetzung. Sie können vielfältige Voiceovers aus über 30 Optionen generieren, komplett mit verschiedenen Akzenten, um Ihre Inhalte effektiv für ein globales Publikum zu lokalisieren.

Welche technischen Anpassungsoptionen gibt es für AI-Videos?

HeyGen bietet umfangreiche Optionen zur Anpassung von AI-Videos, einschließlich vollständiger Branding-Kontrollen für Logos und Farben. Sie können eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Szenen nutzen, präzise Textbearbeitung innerhalb Ihres Skripts durchführen und sogar Videos nahtlos in bestehende LMS-Plattformen integrieren.

Welche robusten Funktionen bietet HeyGen über die grundlegende Videoerstellung hinaus für fortgeschrittene Benutzer?

HeyGen geht über die grundlegende Erstellung hinaus, indem es leistungsstarke Funktionen wie präzises Text-zu-Video aus Skript, fortschrittliche Voiceover-Generierung und automatische Untertitel/Beschriftungen bietet. Benutzer profitieren auch von umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und flexibler Größenanpassung des Seitenverhältnisses für unterschiedliche Exportbedürfnisse.

