Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine dynamische 30-sekündige Social-Media-Anzeige, die für Kleinunternehmer und Social-Media-Marketer konzipiert ist und die Kraft von KI-Avataren zur Erstellung von ansprechendem Inhalt veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit schnellen Schnitten und lebendigen Farben, ergänzt durch eine fröhliche und freundliche Stimme. Heben Sie hervor, wie einfach HeyGens KI-Avatare angepasst werden können, um wirkungsvolle Social-Media-Inhalte zu produzieren, die sofort die Aufmerksamkeit des Publikums erregen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 90-sekündiges informatives Erklärvideo, das für Produktteams und Pädagogen gedacht ist und die Vorteile eines KI-Video-Generators für komplexe Themen detailliert beschreibt. Die visuelle Präsentation sollte animiert und reich an Infografiken sein, mit einer klaren, gesprächigen und leicht verständlichen Stimme. Betonen Sie, wie HeyGens Sprachgenerierung in Kombination mit seiner umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung die Erstellung umfassender Erklärvideos vereinfacht und Lernen zugänglich und ansprechend macht.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein kreatives 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Content-Ersteller und Online-Pädagogen richtet und die Flexibilität von benutzerdefinierten Videovorlagen für YouTube-Videos demonstriert. Die visuelle Ästhetik sollte poliert und anpassungsfähig sein, um verschiedene Markenidentitäten widerzuspiegeln, mit einem enthusiastischen und klaren Präsentationsstil. Konzentrieren Sie sich darauf, wie HeyGens Vorlagen & Szenen und die Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript es Benutzern ermöglichen, schnell hochwertige YouTube-Videos aus einfachem Text zu erstellen, was eine personalisierte und konsistente Markenbildung über Kanäle hinweg ermöglicht.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie mehrsprachige Unternehmens-Video-Generatoren funktionieren

Erstellen Sie mühelos professionelle, markenkonsistente Unternehmensvideos mit KI, die in nur vier einfachen Schritten für ein globales Publikum maßgeschneidert sind.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Videoskripts, das die Grundlage für Ihre mehrsprachige Unternehmens-Videoerstellung mit der Text-zu-Video-Funktion bildet.
2
Step 2
Wählen Sie KI-Avatare und Szenen
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren, und wählen Sie geeignete Vorlagen & Szenen für Ihr Unternehmensvideo aus.
3
Step 3
Generieren Sie mehrsprachige Sprachaufnahmen
Nutzen Sie die Sprachgenerierungsfunktion, um Ihr Skript sofort in verschiedene Sprachen zu übersetzen und Ihre Inhalte mit mehrsprachigen Sprachaufnahmen weltweit zugänglich zu machen.
4
Step 4
Verfeinern und exportieren Sie Ihr Video
Fügen Sie Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit hinzu und exportieren Sie dann Ihr fertiges mehrsprachiges Unternehmensvideo in Ihrem gewünschten Format, indem Sie die Lokalisierungsfunktion nutzen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Dynamische Kundenreferenzen

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende, mehrsprachige KI-Videos, um Vertrauen aufzubauen und den Produktwert weltweit effektiv zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die kreative Videoproduktion?

HeyGen vereinfacht die kreative Videoproduktion, indem es 'Text zu Video' mit fortschrittlicher KI umwandelt. Unsere Plattform fungiert als leistungsstarker 'KI-Video-Generator', der es Benutzern ermöglicht, schnell professionelle Inhalte nur mit einem Skript zu erstellen.

Kann HeyGen realistische KI-Avatare für meine Inhalte erstellen?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Benutzern, realistische 'KI-Avatare' zu nutzen, um ansprechende Präsentationen und Botschaften zu liefern. Diese Fähigkeit ist perfekt, um die 'mehrsprachige Videoproduktion' zu verbessern und sicherzustellen, dass Ihre Inhalte weltweit Anklang finden.

Welche Arten von kreativen Inhalten kann ich mit HeyGen produzieren?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von 'kreativen Inhalten' produzieren, darunter ansprechende 'YouTube-Videos', dynamische 'Social-Media-Inhalte' und überzeugende 'Erklärvideos'. Wir bieten 'benutzerdefinierte Videovorlagen', um Ihre Produktion zu optimieren.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von KI-Trainingsvideos?

Ja, HeyGen ist ein ideales Werkzeug zur Erstellung hochwertiger 'KI-Trainingsvideos' und wirkungsvoller 'Geschäftspräsentationen'. Unsere robusten Funktionen sorgen für professionelle und ansprechende Lernerfahrungen für Ihr Publikum.

