Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Werbevideo, das sich an kleine Unternehmen richtet, die global expandieren. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit einem schwungvollen Hintergrundtrack, der zeigt, wie ein AI-Avatar eine konsistente Markenbotschaft in mehreren Sprachen vermitteln kann. Heben Sie die Sprachgenerierung von HeyGen hervor, um die nahtlosen Fähigkeiten des mehrsprachigen Marken-Video-Generators zu demonstrieren.

