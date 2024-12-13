Mehrsprachiger Ankündigungsvideo-Macher: Globalen Einfluss schaffen

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Produktankündigungsvideos für ein globales Publikum mit KI-Voiceovers und automatisierter Videobearbeitung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Unternehmensvideo für interne Mitarbeiter in internationalen Niederlassungen, das eine neue unternehmensweite Richtlinie vorstellt. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und informativ sein, mit einem freundlichen KI-Avatar, der die wichtigsten Botschaften übermittelt. Verbessern Sie die Zugänglichkeit, indem Sie HeyGens "Untertitel/Caption"-Funktion nutzen, um ein klares Verständnis über verschiedene sprachliche Hintergründe hinweg zu gewährleisten und den Wert eines KI-Video-Machers für interne Kommunikation zu verstärken.
Produzieren Sie ein ansprechendes 15-sekündiges Social-Media-Video, um ein bevorstehendes globales virtuelles Event zu bewerben, das ein breites Publikum potenzieller Teilnehmer anspricht. Der visuelle Stil sollte dynamisch und lebendig sein, mit schnellen Schnitten und auffälligen animierten Textüberlagerungen, untermalt von einem lebhaften und trendigen Instrumentaltrack. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen"-Funktion, um schnell ein professionell aussehendes mehrsprachiges Video zusammenzustellen, das Aufmerksamkeit erregt und zur Anmeldung motiviert.
Erstellen Sie ein klares und informatives 60-sekündiges Erklärvideo, das eine neue Funktion Ihres Dienstes demonstriert, und richten Sie sich an bestehende Nutzer mit unterschiedlichen sprachlichen Hintergründen. Der visuelle Ansatz sollte sauber und funktional sein, mit Bildschirmaufnahmen oder vereinfachten Animationen, um die Schritte zu veranschaulichen, begleitet von einem ruhigen und freundlichen KI-generierten Voiceover. Verbessern Sie die Klarheit und globale Reichweite, indem Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion nutzen, um Inhalte für verschiedene Regionen einfach zu übersetzen und zu erstellen, was es zu einem effektiven KI-Video-Macher für die Benutzerbildung macht.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der mehrsprachige Ankündigungsvideo-Macher funktioniert

Erstellen und lokalisieren Sie mühelos wirkungsvolle Ankündigungsvideos für ein globales Publikum, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft weltweit Anklang findet.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Ankündigungstextes. Unsere Plattform wandelt Ihr Skript intelligent in dynamische Videoszenen mit Text-zu-Video-aus-Skript-Technologie um.
Step 2
Passen Sie die visuellen Elemente an
Personalisieren Sie Ihre Ankündigung, indem Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen & Szenen auswählen. Passen Sie das Aussehen und die Atmosphäre perfekt an Ihre Botschaft und Marke an.
Step 3
Generieren Sie mehrsprachige Audios
Erweitern Sie Ihre Reichweite, indem Sie mühelos Voiceover-Generierung in verschiedenen Sprachen direkt zu Ihrem Video hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft weltweit verstanden wird.
Step 4
Exportieren und teilen
Bereiten Sie Ihr Ankündigungsvideo für jede Plattform mit Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis vor. Laden Sie Ihr Endprodukt herunter und teilen Sie es weltweit mit Ihrer Zielgruppe.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigerung von Schulungen & internen Ankündigungen

Erstellen Sie überzeugende Schulungsankündigungen, die das Engagement und die Bindung für eine globale, mehrsprachige Belegschaft steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung mehrsprachiger Ankündigungsvideos vereinfachen?

HeyGen nutzt KI, um Ihre Skripte in dynamische, mehrsprachige Ankündigungsvideos zu verwandeln, komplett mit KI-Voiceovers und Untertiteln für ein globales Publikum. Dies ermöglicht eine automatisierte Videobearbeitung und eine effiziente Übermittlung Ihrer Botschaft über Sprachgrenzen hinweg.

Welche kreativen Optionen bietet HeyGen für anpassbare Ankündigungsvideos?

HeyGen bietet eine Vielzahl von Videovorlagen, benutzerdefinierte Branding-Kontrollen und eine Medienbibliothek, die es Ihnen ermöglichen, einzigartige und ansprechende Ankündigungsvideos zu erstellen. Sie können auch animierte Videos nutzen und die visuellen Effekte mit KI für einen professionellen Touch verbessern.

Kann HeyGen mein Skript schnell und effizient in ein Ankündigungsvideo umwandeln?

Absolut, die KI-gestützte Plattform von HeyGen wandelt Ihr Skript effizient in ein vollständiges Ankündigungsvideo um, einschließlich professioneller KI-Voiceovers und dynamischer visueller Effekte. Dies rationalisiert den Videoproduktionsprozess und macht es einfach, Unternehmens- oder Produktankündigungsvideos zu erstellen.

Wie unterstützt HeyGen die Erreichung globaler Zielgruppen mit Ankündigungsvideos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos mehrsprachige Videos mit KI-Übersetzungstools und mehrsprachigen Untertiteln zu erstellen, um sicherzustellen, dass Ihre Ankündigung bei vielfältigen globalen Zielgruppen Anklang findet. Unsere Plattform optimiert Ihre Videos für eine breite Reichweite und maximalen Einfluss.

