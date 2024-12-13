Mehrsprachiger Ankündigungsvideo-Generator: Schaffen Sie globalen Einfluss schnell

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Produkt- und Veranstaltungsankündigungen für ein globales Publikum mit AI-Videoerstellung und nahtloser Voiceover-Generierung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges internes Kommunikationsupdate für globale Mitarbeiter und interne Stakeholder, das eine neue Unternehmensinitiative ankündigt. Das Video sollte einen professionellen, aber warmen visuellen Stil haben, saubere Grafiken und eine ruhige Hintergrundmusik nutzen, zusammen mit einer freundlichen und klaren AI-Voiceover. Dieses AI-Ankündigungsgenerator-Projekt konzentriert sich auf nahtlose mehrsprachige Videoproduktion, indem es HeyGens Voiceover-Generierung verwendet, um konsistente Botschaften in allen Sprachversionen sicherzustellen und komplexe Updates für alle zugänglich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie einen 60-sekündigen Anleitungsschnipsel, der sich an neue Benutzer und kreative Profis richtet, die AI-Tools erkunden, und einen schnellen Tipp zur Erstellung von fesselnden Inhalten demonstriert. Der visuelle und akustische Stil sollte informativ und ermutigend sein, saubere Schnittstellendemonstrationen mit sanfter Ambient-Musik und einer ruhigen, leitenden Erzählung zeigen. Diese Text-zu-Video-Generator-Demonstration nutzt HeyGens Vorlagen & Szenen für einen schnellen Start und veranschaulicht effektiv die Leistungsfähigkeit der AI-Videoerstellung in einer praktischen Anwendung.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Veranstaltungswerbungsvideo, das Branchenprofis zu einem globalen Tech-Gipfel einlädt. Die visuellen Elemente sollten energiegeladen und aufregend sein, gepaart mit mitreißender, zeitgenössischer Musik und einem begeisterten AI-Voiceover, das in mehreren Sprachen geliefert wird, um ein vielfältiges Publikum zu erreichen. Dieses Marketingvideos-Projekt hebt die Attraktivität der Veranstaltung mit mehrsprachiger Unterstützung hervor und nutzt HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte voll aus, um sicherzustellen, dass es auf jeder Plattform großartig aussieht, und enthält fesselnde AI-Avatare, um die Registrierung zu fördern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie die mehrsprachige Ankündigungsvideo-Erstellung funktioniert

Verwandeln Sie Ihr Ankündigungsskript mühelos in ein professionelles, mehrsprachiges Video mit AI-Avataren und automatischer Synchronisation, bereit für den globalen Einsatz.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Geben Sie Ihren Ankündigungstext ein. Unsere fortschrittliche Text-zu-Video aus Skript-Technologie wird es in eine dynamische visuelle Präsentation umwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft professionell zu präsentieren und das Engagement mit einem lebensechten Sprecher zu erhöhen.
3
Step 3
Erzeugen Sie mehrsprachige Synchronisation
Nutzen Sie AI-Synchronisation, um Ihre Ankündigung automatisch in mehrere Sprachen zu übersetzen und zu vertonen, um Ihre globale Publikumsreichweite zu erweitern.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre professionelle, mehrsprachige Ankündigung. Verwenden Sie Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um es herunterzuladen und auf allen Plattformen zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fesselnde Social-Media-Ankündigungen

Erstellen Sie schnell fesselnde, mehrsprachige Social-Media-Videos, um Produkte, Veranstaltungen oder Updates anzukündigen und Ihre Publikumsreichweite zu erweitern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie ermöglicht HeyGen die Erstellung mehrsprachiger Videos für globale Marketingvideos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos beeindruckende Marketingvideos mit mehrsprachiger Unterstützung zu erstellen, dank fortschrittlicher AI-Synchronisation und automatischer Untertitel & Übersetzung. Dies ermöglicht eine breite Publikumsreichweite und eine hochwirksame mehrsprachige Videoproduktion, die auf diverse Märkte zugeschnitten ist.

Was macht HeyGen zum idealen AI-Ankündigungsgenerator für professionelle Produkt- & Veranstaltungsankündigungen?

HeyGen bietet intuitive Werkzeuge zur Erstellung wirkungsvoller Produkt- & Veranstaltungsankündigungen und dient als leistungsstarker AI-Ankündigungsgenerator. Sie können anpassbare Vorlagen und robuste Anpassungsoptionen für das Branding nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaften professionell und konsistent ankommen.

Kann ich HeyGen verwenden, um Text in überzeugende Videos mit realistischen AI-Avataren zu verwandeln?

Absolut. HeyGens innovativer Text-zu-Video-Generator ermöglicht es Ihnen, Ihr Skript einzugeben und es mit lebensechten AI-Avataren zum Leben zu erwecken. In Kombination mit fortschrittlicher Voiceover-Generierung wird Ihr Inhalt mit fesselnder und natürlich klingender Erzählung geliefert.

Wie vereinfacht HeyGen den gesamten AI-Videoerstellungsprozess?

HeyGen vereinfacht die AI-Videoerstellung, indem es eine umfassende Plattform bietet, auf der Sie einfach hochwertige Videos aus einem Skript mit einer Vielzahl von Vorlagen erstellen können. Die intuitive Benutzeroberfläche macht die Videobearbeitung zugänglich, vom Skript bis zum finalen Export, für verschiedene Anwendungen wie Unternehmensschulungsvideos.

