Absolut, HeyGen bietet eine breite Palette an professionellen Vorlagen und Szenen, um Ihre Videoprojekte zu starten, von Unternehmenskommunikation bis hin zu Schulungen in Vielfalt und Inklusion. Sie können auch die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und Branding-Kontrollen nutzen, um eine konsistente, hochwertige visuelle Identität in all Ihren Inhalten zu wahren.