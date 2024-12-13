Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für interne Unternehmensabteilungen, das zeigt, wie HeyGen als "Multi-Abteilungs-Video-Generator" für reibungslose Kommunikation fungiert. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, mit einer deutlichen, informativen Sprachübertragung, die durch HeyGens Funktion "Voiceover-Generierung" erzeugt wird. Demonstrieren Sie, wie verschiedene Abteilungen "AI-Avatare" nutzen können, um konsistente, markengerechte Botschaften ohne aufwendige Produktion zu präsentieren.

