Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für interne Unternehmensabteilungen, das zeigt, wie HeyGen als "Multi-Abteilungs-Video-Generator" für reibungslose Kommunikation fungiert. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, mit einer deutlichen, informativen Sprachübertragung, die durch HeyGens Funktion "Voiceover-Generierung" erzeugt wird. Demonstrieren Sie, wie verschiedene Abteilungen "AI-Avatare" nutzen können, um konsistente, markengerechte Botschaften ohne aufwendige Produktion zu präsentieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein 60-sekündiges dynamisches Werbevideo für Marketingfachleute und Kleinunternehmer, das HeyGen als "AI-Video-Generator" hervorhebt, der effizient "Studioqualität-Videos" produziert. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und lebhaft sein, mit ansprechenden Übergängen und einer professionellen Stimme, die die Einfachheit der Erstellung überzeugender Inhalte aus einem einfachen Skript mit HeyGens Funktion "Text-zu-Video aus Skript" und vorgefertigten "Vorlagen & Szenen" betont.
Produzieren Sie ein 1-minütiges Erklärvideo für HR- und Schulungsabteilungen, das die Leistungsfähigkeit von "interaktiven Avataren" und "digitalen Avataren" zur Erstellung ansprechender "markengerechter Video"-Schulungsmodule demonstriert. Der visuelle Stil sollte freundlich und lehrreich sein, mit klarer, artikulierter Sprache und "Untertiteln/Beschriftungen" für Barrierefreiheit, die mit HeyGens "AI-Avataren" generiert werden, um konsistente und personalisierte Lernerfahrungen zu bieten.
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Schnelltipps-Video für Vertriebsteams und Kundenbetreuer, das sich auf die effiziente Erstellung "personalisierter Videonachrichten" mit HeyGens Automatisierungsfunktionen konzentriert. Der visuelle Stil sollte direkt und persönlich sein, mit einem freundlichen Ton, der zeigt, wie einfach Videos angepasst und dann für verschiedene Plattformen exportiert werden können, indem HeyGens Funktion "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" genutzt wird, unterstützt durch eine umfangreiche "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung".
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Multi-Abteilungs-Video-Generator funktioniert

Erfahren Sie, wie Sie nahtlos Videos in Studioqualität und markengerecht für die Bedürfnisse verschiedener Abteilungen mit einem AI-Video-Generator erstellen.

Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer Vorlage aus der vielfältigen Bibliothek. Mit Optionen, die auf verschiedene Abteilungen zugeschnitten sind, können Sie sicherstellen, dass Ihr Video den spezifischen Kontext und die Ziele Ihres Teams erfüllt.
Fügen Sie interaktive Avatare hinzu
Steigern Sie das Engagement, indem Sie interaktive Avatare integrieren. Diese digitalen Charaktere sind ideal, um personalisierte Erlebnisse zu schaffen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden und gleichzeitig einen professionellen Touch bewahren.
Erzeugen Sie Voiceover
Nutzen Sie die Voiceover-Generierungsfunktion, um Skripte zum Leben zu erwecken. Egal, ob Sie eine Produktübersicht erzählen oder eine personalisierte Nachricht übermitteln, dies gewährleistet Klarheit und Professionalität ohne externe Aufnahmen.
Exportieren mit Branding
Beenden Sie Ihr Video, indem Sie unternehmensspezifische Branding-Kontrollen anwenden. Fügen Sie Logos hinzu, passen Sie Farben an und stellen Sie Konsistenz mit Ihren Markenrichtlinien sicher, bevor Sie das Video im gewünschten Seitenverhältnis und Format exportieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Dynamische Kundenerfolgsgeschichten

Erstellen Sie überzeugende Kundenerfolgsvideos mit AI, um den Wert zu demonstrieren und Kundenbeziehungen für Vertrieb und Marketing zu stärken.

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung?

HeyGen nutzt AI-Technologie, um den Videoerstellungsprozess mit Funktionen wie Text-zu-Video aus Skripten, AI-generierten Avataren und anpassbaren Vorlagen zu optimieren. Dies gewährleistet, dass Benutzer effizient markengerechte Videos in Studioqualität erstellen können.

Kann HeyGen Multi-Abteilungs-Videoprojekte unterstützen?

Absolut! HeyGen fungiert als Multi-Abteilungs-Video-Generator und integriert sich nahtlos in verschiedene Arbeitsabläufe. Mit API-Integration und Branding-Kontrollen erleichtert es die Erstellung personalisierter Videos für unterschiedliche organisatorische Bedürfnisse.

Was macht HeyGen geeignet für interaktive Avatare?

HeyGen zeichnet sich durch die Erstellung interaktiver Avatare dank seiner fortschrittlichen AI-Tools aus. Benutzer können dynamische, ansprechende Avatare erstellen, die präzise Lippenbewegungen synchronisieren und personalisierte Videonachrichten übermitteln, um die Zuschauerbindung zu erhöhen.

Bietet HeyGen mehrsprachige Unterstützung für globale Teams?

Ja, HeyGen bietet umfassende mehrsprachige Unterstützung, die es Benutzern ermöglicht, lokalisierten Inhalt mit AI-generierten Voiceovers und Untertiteln zu erstellen, was es ideal für globale Teams macht, die eine breite Zielgruppe erreichen möchten.

