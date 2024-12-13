Erstellen Sie ansprechende Videos mit dem Multi-Avatar-Video-Generator

Produzieren Sie mühelos vielfältige und ansprechende Videoinhalte in großem Maßstab mit unserer robusten Text-zu-Video-Funktion aus Skripten.

Erstellen Sie eine dynamische 60-sekündige Produktpräsentation, die sich an Kleinunternehmer richtet und mehrere AI-Avatare in einer lebendigen, modernen Umgebung zeigt. Der visuelle Stil sollte energiegeladen sein, mit eleganten Animationen und einer hellen Farbpalette, ergänzt durch einen peppigen, professionellen Musiktrack und eine klare Voiceover-Generierung, die die Funktionen erklärt. Nutzen Sie die Fähigkeiten von HeyGen, um komplexe Multi-Avatar-Szenen einfach zu inszenieren und ein prägnantes Text-zu-Video-Skript umzuwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Erklärvideo für Online-Kurs-Ersteller, das ein komplexes Konzept mit einem benutzerdefinierten AI-Avatar demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber und lehrreich sein, mit infografikähnlichen Elementen und sanften Übergängen, begleitet von einem ruhigen, autoritativen Voiceover und ambienter Hintergrundmusik. Nutzen Sie die AI-Avatare von HeyGen und die robusten Untertitel-/Caption-Funktionen, um maximale Zugänglichkeit und Engagement für Lernende zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie einen humorvollen 45-sekündigen Social-Media-Sketch für Content-Ersteller, in dem zwei unterschiedliche anpassbare Avatare einen witzigen Dialog führen. Der visuelle Stil sollte verspielt sein, mit übertriebenen Gesichtsausdrücken und dynamischen Kamerabewegungen, unterstützt von lebhaften Soundeffekten und ausdrucksstarken AI-Stimmen. Nutzen Sie die vielfältigen Vorlagen und Szenen von HeyGen, um die komödiantische Interaktion schnell einzurichten und jede einzigartige Persönlichkeit zum Leben zu erwecken.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein authentisches 30-sekündiges Kundenreferenzvideo für Vertriebsteams, in dem ein 'digitaler Zwilling' eines benutzerdefinierten AI-Avatars eine Erfolgsgeschichte erzählt, während ein AI-Avatar eines Unternehmensvertreters eine kurze Einführung bietet. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, mit sanfter Beleuchtung und einem freundlichen, gesprächigen Ton für das Voiceover, begleitet von sanfter akustischer Musik. Nutzen Sie die Fähigkeit von HeyGen, vollständige Videos aus einem einfachen Text-zu-Video-Skript zu generieren und relevante Medienbibliothek-/Stock-Unterstützung zu integrieren, um ein poliertes Aussehen zu erzielen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Multi-Avatar-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos dynamische Videos mit mehreren AI-Avataren, um ansprechende, vielfältige und professionelle Inhalte für jeden Zweck zu liefern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre AI-Avatare
Entwerfen oder wählen Sie aus einer Bibliothek von AI-Avataren, um vielfältige Perspektiven in Ihrem Video darzustellen.
2
Step 2
Schreiben Sie Ihr Skript
Geben Sie Ihren Text ein und nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion aus Skripten, um realistische Stimmen und perfekte Lippensynchronisation für jeden sprechenden Avatar zu erzeugen.
3
Step 3
Arrangieren Sie Ihre Szene
Nutzen Sie den Editor, um mehrere Avatare in derselben Szene zu positionieren und zu dirigieren, interaktive Gespräche und komplexe Erzählungen zu inszenieren.
4
Step 4
Generieren und exportieren Sie Ihr Video
Überprüfen Sie Ihr Multi-Avatar-Video und verwenden Sie dann die Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren des Seitenverhältnisses, um ein finales Video zu produzieren, das bereit zur Verteilung ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

Heben Sie Kundenreisen hervor, indem Sie mehrere AI-Avatare verwenden, um nachvollziehbare und überzeugende Erfolgsgeschichten zu erstellen, die Vertrauen aufbauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt der Multi-Avatar-Video-Generator von HeyGen dynamisches Storytelling?

Der leistungsstarke Multi-Avatar-Video-Generator von HeyGen ermöglicht es Ihnen, mehrere AI-Avatare in einer einzigen Szene zu integrieren, um dynamische Gespräche und vielfältige Perspektiven zu fördern. Diese Fähigkeit ist perfekt, um fesselnde Erzählungen und Schulungsvideos zu erstellen, die Ihr Publikum wirklich begeistern.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für die Erstellung einzigartiger AI-Avatare in HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, mit denen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten AI-Avatare mit einzigartigen Stilen und Ausdrücken erstellen können. Sie können Outfits, Hintergründe anpassen und sogar einen digitalen Zwilling von sich selbst generieren, um sicherzustellen, dass Ihre AI-Avatare Ihre Marke oder Botschaft perfekt repräsentieren.

Ist HeyGen eine benutzerfreundliche Plattform zur Erstellung ansprechender AI-Avatar-Videos aus Text?

Absolut, HeyGen ist als intuitiver Text-zu-Video-Editor konzipiert, der die Erstellung professioneller AI-Avatar-Videos bemerkenswert einfach macht. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und die fortschrittliche AI von HeyGen generiert ein Video mit perfektem Lippensynchronisation und ausdrucksstarken Stimmen.

Kann ich HeyGen für erweiterte Funktionen wie Mehrsprachigkeit und Batch-Videoerstellung nutzen?

Ja, HeyGen unterstützt robuste Mehrsprachigkeitsfunktionen mit einer Vielzahl von AI-Stimmen, sodass Sie mühelos globale Zielgruppen erreichen können. Darüber hinaus können Sie die Batch-Erstellung über mehrere Avatare gleichzeitig nutzen, was Ihren Videoproduktions-Workflow erheblich vereinfacht.

