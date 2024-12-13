Erstellen Sie eine dynamische 60-sekündige Produktpräsentation, die sich an Kleinunternehmer richtet und mehrere AI-Avatare in einer lebendigen, modernen Umgebung zeigt. Der visuelle Stil sollte energiegeladen sein, mit eleganten Animationen und einer hellen Farbpalette, ergänzt durch einen peppigen, professionellen Musiktrack und eine klare Voiceover-Generierung, die die Funktionen erklärt. Nutzen Sie die Fähigkeiten von HeyGen, um komplexe Multi-Avatar-Szenen einfach zu inszenieren und ein prägnantes Text-zu-Video-Skript umzuwandeln.

