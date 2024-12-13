Erstellen Sie ein 60-sekündiges Filmnachrichten-Update für begeisterte Filmfans, die großen Branchenankündigungen folgen. Das Video sollte im eleganten, schnellen Nachrichtenstil gehalten sein und einen AI-Avatar zeigen, der die wichtigsten Informationen mit einer professionellen, energiegeladenen Stimme präsentiert. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und die Sprachgenerierung, um diesen "Filmnachrichten-Videoersteller" zum Leben zu erwecken.

