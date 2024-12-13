Bewegungskarten-Videoersteller: Animieren Sie Ihre Reisen

Erstellen Sie atemberaubende Reise-Kartenanimationen und visualisieren Sie Ihre Routen mühelos, dann teilen Sie hochwertige Videos mit flexibler Seitenverhältnis-Anpassung.

637/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein klares, 60-sekündiges Einführungsvideo für neue Nutzer, die die Möglichkeiten eines Bewegungskarten-Videoerstellers nutzen möchten. Dieses Video sollte einen sauberen, informativen visuellen Stil mit Schritt-für-Schritt-Animationen und einer ruhigen, leitenden Stimme haben. Heben Sie die einfache Nutzung hervor, indem Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Einrichtung verwenden, und zeigen Sie, wie AI-Avatare den Prozess der Erstellung ansprechender animierter Kartenvideos ohne Vorkenntnisse erläutern. Konzentrieren Sie sich darauf, zu demonstrieren, wie mühelos Nutzer ihre Reisen visualisieren können.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein wirkungsvolles, 30-sekündiges Werbevideo für Outdoor-Ausrüstungsmarken und Marketingfachleute, das die beeindruckenden Fähigkeiten von 3D-Videos und 3D-Effekten zur Darstellung der Produktnutzung in verschiedenen Geländen zeigt. Der visuelle und akustische Stil sollte schnell, inspirierend und filmisch sein, mit dramatischer Musik und eindrucksvollem Sounddesign. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die landschaftlichen Hintergründe zu verbessern, und sorgen Sie für optimale Ansichten auf allen Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassung & Exporten, um Routen- und Abenteueraufnahmen professionell und fesselnd aussehen zu lassen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein eindrucksvolles, 45-sekündiges Erzählvideo für Geschichtenerzähler, Pädagogen oder historische Inhaltsersteller, das sich auf eine bedeutende persönliche Reise oder historische Route mit animierten Karten konzentriert. Der visuelle Stil sollte nachdenklich und leicht melancholisch sein, mit sanften Kartenanimationen, die den Fortschritt illustrieren, begleitet von einer sanften, herzlichen Erzählstimme. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um emotionale Geschichten zu erzählen, und verwenden Sie Untertitel, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und wichtige historische Punkte oder persönliche Reflexionen zu verstärken, damit die Animationen wirklich beim Publikum ankommen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Bewegungskarten-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos dynamische animierte Karten, um Ihre Reisen, Routen und Abenteuer mit atemberaubenden 3D-Effekten und professioneller Qualität zu visualisieren.

1
Step 1
Laden Sie Ihre Routendaten hoch
Beginnen Sie damit, Ihre Routendaten, wie eine GPX- oder KML-Datei, hochzuladen, um Ihre Reise genau auf der Karte für Ihr Bewegungskarten-Video darzustellen.
2
Step 2
Passen Sie die Kartenvisualisierungen an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie benutzerdefinierte Logos, Markierungen und Symbole hinzufügen und aus verschiedenen 3D-Effekten wählen, um Ihre animierte Karte zu verbessern.
3
Step 3
Verfeinern Sie die Animationstimeline
Passen Sie das Timing und den Ablauf Ihrer Kartenanimation mit der intuitiven Timeline an, um sicherzustellen, dass jeder Abschnitt Ihrer Reise perfekt getaktet ist.
4
Step 4
Exportieren Sie ein hochwertiges Video
Erstellen und laden Sie Ihr fertiges Bewegungskarten-Video im hochwertigen MP4-Format herunter, bereit zum Teilen oder Einbetten auf jeder Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Hochwirksame Werbung für Routen

.

Erstellen Sie kraftvolle Werbekampagnen mit Ihren animierten Routen-Karten, indem Sie AI-Videos nutzen, um Reise- und Abenteuererlebnisse effektiv zu bewerben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die kreative Videoproduktion verbessern?

HeyGen ermöglicht kreative Videoproduktion, indem es Skripte in dynamische animierte Videos mit realistischen AI-Avataren verwandelt. Nutzen Sie vielfältige Vorlagen und Szenen, um schnell beeindruckende, professionelle Inhalte zu erstellen und Ihre Ideen mühelos zum Leben zu erwecken.

Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für Videoprojekte?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Videos mit Ihrem individuellen Logo und bevorzugten Markenfarben anzupassen. Dies stellt sicher, dass alle professionellen Inhalte konsistente Markenrichtlinien in jedem hochwertigen Video, das Sie teilen, einhalten.

Kann HeyGen die Erstellung von animierten Videos ohne komplexe Software vereinfachen?

Absolut, HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender animierter Videos durch seine intuitive Text-zu-Video-Plattform und AI-Avatare. Unser Zero-Config-Ansatz bedeutet, dass Sie schnell fesselnde Animationen produzieren können, ohne Erfahrung mit speziellen Motion-Design- oder Animationstools zu benötigen.

Welche Exportoptionen gibt es für die mit HeyGen erstellten Videos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Videos in hochwertigen Formaten wie MP4 einfach zu exportieren, die für eine breite Verteilung optimiert sind. Sie können Ihre professionellen Inhalte mühelos auf verschiedenen Plattformen teilen oder direkt einbetten, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft effektiv ihr Publikum erreicht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo