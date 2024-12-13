Anpassbare Vorlagen in HeyGen vereinfachen die Erstellung von Inhalten für eine Übungsbibliothek erheblich. Diese Vorlagen ermöglichen es Ihnen, schnell konsistente, gebrandete Videos für jede Übung zu produzieren, wodurch der Bedarf an umfangreicher Videobearbeitung reduziert wird. Sie können Branding-Kontrollen anwenden, um sicherzustellen, dass jedes Video mit dem Erscheinungsbild Ihrer Organisation übereinstimmt.