Verwandle deine Ideen mit unserem KI-Videomacher in fesselnde animierte Videos. Nutze Text-zu-Video aus dem Skript für eine schnelle Erstellung.
Kreativmotor
Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit
Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.
Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
End-to-End-Videogenerierung
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Mit Struktur und Absicht erstellt
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Anwendungsfälle
HeyGens KI-Videomacher vereinfacht die Erstellung professioneller Bewegungsgrafiken und animierter Videos. Erstellen Sie mühelos ansprechende Inhalte mit intuitiven Werkzeugen und Vorlagen.
Erstelle wirkungsvolle Videoanzeigen.
Quickly produce high-performing video advertisements using AI, incorporating dynamic motion graphics to capture audience attention and drive results.
Entwickeln Sie ansprechenden Social-Media-Inhalt.
Generate captivating social media videos and clips with ease, leveraging animated visuals and motion graphics to boost engagement and reach.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende animierte Videos zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos beeindruckende animierte Videos zu erstellen, indem Sie seinen intuitiven Videomacher und die umfangreiche Bibliothek professioneller Vorlagen nutzen. Beginnen Sie einfach mit einem Skript, wählen Sie einen KI-Avatar aus und erstellen Sie ein hochwertiges animiertes Video.
Nutzt HeyGen KI für Motion-Grafiken und Videoproduktion?
Ja, HeyGen nutzt fortschrittliche KI, um die Erstellung von Motion Graphics und Videos zu optimieren, indem Benutzern ermöglicht wird, Text in Video mit realistischen KI-Avataren umzuwandeln und natürliche Sprachausgaben zu erzeugen. Das macht HeyGen zu einem intelligenten Online-Videoproduzenten für verschiedene Inhaltsanforderungen.
Welche Anpassungs- und Bearbeitungsfunktionen bietet HeyGen?
HeyGen bietet umfassende Bearbeitungsfunktionen, einschließlich Branding-Optionen zur Integration Ihres Logos und Ihrer Farben sowie einer umfangreichen Medienbibliothek. Sie können auch die Größe Ihrer Videos für verschiedene Plattformen an unterschiedliche Seitenverhältnisse anpassen, was HeyGen zu einem vielseitigen Videoeditor macht.
Gibt es Vorlagen, die mir helfen, meine Videoprojekte zu beginnen?
Absolut! HeyGen bietet eine breite Palette an professionell gestalteten Videovorlagen und animierten Videotemplates, um Ihren kreativen Prozess anzukurbeln. Diese Vorlagen eignen sich perfekt zur Erstellung vielfältiger Inhalte, von animierten Präsentationen bis hin zu fesselnden Social-Media-Videos.