Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-sekündiges animiertes Erklärvideo für Unternehmensschulungen und Pädagogen, das ein komplexes Thema im "animierten Video"-Stil veranschaulicht, um das Lernen zugänglich zu machen. Die visuelle Ästhetik sollte informativ und illustrativ sein, mit einem freundlichen "AI-Avatar", der den Inhalt professionell erzählt. Betonen Sie den nahtlosen Prozess, ein Skript mithilfe von HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion in ein vollständiges Video für "Schulungsvideos" zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 15-sekündiges Kurzformat-Inhaltsstück, das sich an Social-Media-"Ersteller" und Influencer richtet und "atemberaubende Animationen" für schnelle Interaktion zeigt. Der visuelle Stil sollte schnelllebig, trendig und lebendig sein, gefüllt mit eingängigen Soundbites und visuellen Effekten. Veranschaulichen Sie, wie HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" reichhaltige Assets bietet und wie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" die Anpassung von Inhalten für verschiedene Plattformen vereinfachen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges "Produktvideo" für E-Commerce-Unternehmen und Produktmanager, das ein neues Feature mit eleganten, markengerechten "Motion Graphics" hervorhebt. Die visuelle Präsentation sollte geschäftlich und markenkonform sein, mit klaren Produktdemonstrationen und einem professionellen Voiceover. Demonstrieren Sie die einfache Hinzufügung von "Untertiteln/Beschriftungen" für eine breitere Zugänglichkeit, die automatisch aus der "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion generiert werden, um den "Video-Generator"-Workflow effizient zu gestalten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Motion Graphics Trainingsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und fesselnde Motion Graphics Trainingsvideos mit AI-gestützten Tools, die für wirkungsvolle Lernerfahrungen entwickelt wurden.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihr Trainingsvideo, indem Sie aus einer Vielzahl von professionell gestalteten Vorlagen und Szenen wählen, die zu Ihrem Thema passen und Ihrem Inhalt eine starke visuelle Grundlage geben.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie AI-Avatare hinzufügen und Ihre eigenen Medien integrieren, um Ihren Inhalt für Ihr Publikum nachvollziehbar und einzigartig zu machen.
3
Step 3
Wenden Sie Motion Graphics an
Verstärken Sie Ihre Trainingsbotschaft, indem Sie den Drag-and-Drop-Editor nutzen, um mühelos professionelle Animationen und dynamische Motion Graphics hinzuzufügen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr hochwertiges Video
Finalisieren Sie Ihr Trainingsvideo und exportieren Sie es in hochwertigen Formaten, einschließlich 4K-Auflösungsexporte, bereit zur Verbreitung auf all Ihren Plattformen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote bei Schulungen

Nutzen Sie AI-generierte Motion Graphics, um dynamische Schulungsvideos zu erstellen, die die Aufmerksamkeit fesseln und die Wissensspeicherung verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine kreativen Marketingvideos mit professionellen Animationen verbessern?

HeyGen befähigt Kreative, atemberaubende, professionelle Animationen und fesselnde Animationen für Marketingvideos zu produzieren, die Ideen in hochwertige visuelle Geschichten verwandeln. Unsere Plattform vereinfacht den Prozess der Erstellung animierter Videos, selbst für diejenigen ohne umfangreiche Designkenntnisse.

Was macht HeyGen zu einem intuitiven Video-Generator für animierte Inhalte?

HeyGen dient als intuitiver Video-Generator mit einem Drag-and-Drop-Editor, der es jedem ermöglicht, mühelos animierte Videos zu erstellen. Diese AI Motion Designer-Funktionalität sorgt für eine Erfahrung ohne Lernkurve und macht professionell animierte Inhalte für alle Benutzer zugänglich.

Können HeyGens AI-gestützte Tools mir helfen, anpassbare Motion Graphics zu erstellen?

Absolut, HeyGens AI-gestützte Tools sind darauf ausgelegt, Ihnen bei der Erstellung und Anpassung von Motion Graphics mit Leichtigkeit zu helfen. Nutzen Sie unsere Vorlagen und Benutzeranweisungen, um professionelle Motion Graphics zu erstellen, die perfekt zu Ihrer Marke passen.

Bietet HeyGen hochwertige Exportoptionen für meine animierten Videos?

Ja, HeyGen unterstützt hochwertige Exporte, einschließlich Optionen für 4K-Auflösungsexporte, um sicherzustellen, dass Ihre animierten Videos scharf und professionell aussehen. Dies ermöglicht es Kreativen, polierte Inhalte zu liefern, die für jede Plattform geeignet sind.

