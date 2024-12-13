Erstellen Sie ein herzerwärmendes 60-sekündiges Muttertagsvideo, das der Feier von 'Familienerinnerungen' gewidmet ist, und das erwachsene Kinder oder Ehepartner mit ihrer Mutter teilen können. Der visuelle Stil sollte eine nostalgische Diashow aus kuratierten 'Fotos' und kurzen 'Videoclips' sein, verstärkt durch eine weiche, warme Farbkorrektur und sanfte Übergänge, während das Audio eine liebevolle, personalisierte Sprachaufnahme enthält, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erstellt wurde, begleitet von sanfter, aufbauender Instrumentalmusik.

Video Generieren