Erstellen Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo für Erstkäufer von Immobilien, das sie klar und einfach durch die ersten Schritte des Kreditprozesses führt. Der visuelle Stil sollte freundlich und warm sein, mit einfachen, einladenden Animationen und einer ruhigen, beruhigenden Stimme. Ein AI-Avatar wird die Erzählung übernehmen, um komplexe Informationen zugänglich und weniger einschüchternd für neue Antragsteller zu machen.

Video Generieren