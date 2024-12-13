Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges animiertes Erklärvideo für Erstkäufer von Eigenheimen, das den oft einschüchternden 'Hypothekenprozess' lebhaft darstellt. Verwenden Sie einen ansprechenden, warmen und freundlichen visuellen Stil, ergänzt durch eine beruhigende Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Zuschauer durch jeden Schritt zu führen und komplexe Informationen in eine leicht verständliche Erzählung zu verwandeln, die Vertrauen aufbaut.

Video Generieren