Meisterhafte Erstellung von modulbasierten Bildungsvideos

Gestalten Sie wirkungsvolle Lernmodule schneller mit AI-gestützter Erzählung für ansprechende Bildungsvideos.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für technische Lernende, das sich auf die "Visualisierung komplexer Konzepte" innerhalb eines fortgeschrittenen Lernmoduls konzentriert. Der visuelle Stil sollte dynamisch und visuell reichhaltig sein, mit animierten Diagrammen und Datenvisualisierungen, ergänzt durch ein präzises und informatives Voiceover. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen & Szenen und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um komplexe Prozesse klar darzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges "Mikro-Lernvideo" für Studenten, die vor einer bevorstehenden Prüfung wichtige Konzepte wiederholen, als schnelle Zusammenfassung eines abgeschlossenen Moduls. Das Video sollte einen lebhaften visuellen Stil mit schnellen Schnitten zwischen wichtigen Punkten und hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm annehmen, gepaart mit einer freundlichen und ermutigenden Stimme. Stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel/Captions einfügen und die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript für eine effiziente Inhaltserstellung nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 2-minütiges "modulbasiertes Bildungsvideo" für neue Benutzer, die in eine "LMS-Integration" einsteigen, und demonstrieren Sie speziell, wie man Lernmodule innerhalb der Plattform navigiert. Der visuelle Stil sollte eine klare Bildschirmführung simulieren, mit präzisen Schritt-für-Schritt-Anweisungen, unter Verwendung eines ruhigen und leitenden Audiotons. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus dem Skript für detaillierte Anleitungen und die Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte, um für verschiedene Bildschirme zu optimieren und Klarheit für alle Lernenden zu gewährleisten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie modulbasierte Bildungsvideos funktionieren

Erstellen Sie ansprechende, effektive modulbasierte Bildungsvideos für Online-Kurse mit AI-gestützten Tools, um Lernen und Instruktionsdesign zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript aus Text
Entwickeln Sie den Inhalt Ihres Moduls mit der Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript. Gliedern Sie Ihren Bildungsinhalt klar, um die Grundlage Ihres Videos zu bilden.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare und Medien
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Lehrer oder Guides darzustellen. Verbessern Sie Ihr Video weiter, indem Sie relevante visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integrieren.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceover und Branding hinzu
Erzeugen Sie überzeugende AI-gestützte Erzählungen mit der Voiceover-Generierungsfunktion. Wenden Sie Ihre einzigartigen Branding-Kontrollen an, einschließlich Logos und Farben, um Konsistenz in Ihren Online-Kursen zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie zur Verteilung
Finalisieren Sie Ihr modulbasiertes Bildungsvideo, indem Sie die Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte nutzen, um es für verschiedene Plattformen anzupassen. Stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie Untertitel/Captions für ein breiteres Publikum hinzufügen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Bildungskonzepte

Nutzen Sie AI, um komplexe Informationen in klare, verständliche Modulvideos zu verwandeln, die es den Studenten erleichtern, herausfordernde Themen zu verstehen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von modulbasierten Bildungsvideos vereinfachen?

HeyGens AI-gestützte Videoplattform vereinfacht die Produktion von modulbasierten Bildungsvideos, indem sie Skripte in ansprechende Inhalte mit AI-Avataren und Voiceovers verwandelt. Nutzer können Bildungsvorlagen nutzen, um schnell hochwertige Videolektionen zu erstellen und die Effizienz des Instruktionsdesigns zu steigern.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung der Zugänglichkeit von Bildungsvideos?

HeyGen generiert automatisch präzise Untertitel und Captions für alle Bildungsvideos, was die Zugänglichkeit für diverse Lernende erheblich verbessert. Diese technische Fähigkeit stellt sicher, dass Inhalte konform und verständlich sind und unterstützt ein breiteres Publikum für Ihre Online-Kurse.

Kann HeyGen in bestehende Lernmanagementsysteme (LMS) für Online-Kurse integriert werden?

Obwohl HeyGen eine leistungsstarke AI-gestützte Videoplattform ist, sind die hochwertigen Bildungsvideos, die es produziert, für eine nahtlose Kompatibilität mit verschiedenen Lernmanagementsystemen (LMS) konzipiert. Sie können Ihre Inhalte einfach exportieren und in Ihre bestehenden Online-Kurse einbetten oder verlinken, um eine effektive Bereitstellung zu gewährleisten.

Wie unterstützt HeyGen die Anpassung und das Branding von Bildungsinhalten?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich robuster Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und Ihre Unternehmensfarben direkt in Bildungsvideos zu integrieren. Nutzen Sie eine reichhaltige Medienbibliothek, anpassbare Vorlagen und verschiedene Szenen, um einzigartige und professionelle Lernmodule zu erstellen, die Ihre Markenidentität widerspiegeln.

