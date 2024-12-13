Erstellen Sie ein fesselndes 45-Sekunden-Video speziell für Modemarken und E-Commerce-Stores, das darauf abzielt, ihre Kleidungsvideos zu verbessern. Diese Produktion sollte einen eleganten und dynamischen visuellen Stil mit scharfen Nahaufnahmen und modernen Übergängen aufweisen, begleitet von peppiger, zeitgenössischer Musik und klarer Erzählung. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um verschiedene Outfits zu präsentieren und Produktbeschreibungen mit präziser Sprachsynthese zum Leben zu erwecken, um verschiedene Kleidungsstücke effektiv zu demonstrieren.

Video Generieren