Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Produktdemo-Video für HR-Profis und Talentmanager, das die innovativen Funktionen eines "Mobility Pathway Video Maker" demonstriert. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und ansprechend sein und Arbeitsabläufe mit klaren Textüberlagerungen deutlich veranschaulichen, alles in einem informativen, energetischen Audiostil präsentiert. Dieses Video wird betonen, wie mühelos Benutzer wirkungsvolle "Talent Mobility Videos" erstellen können, indem sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen und eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren nutzen, um komplexe Karrierediskussionen zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein inspirierendes 30-Sekunden-Video speziell für neue Mitarbeiter und bestehende Angestellte vor, das dynamische Talententwicklungsinitiativen und vielversprechende Karrierewege innerhalb des Unternehmens zeigt. Die visuelle Präsentation sollte modern und zugänglich sein, mit einer vielfältigen Besetzung realistischer AI-Avatare, die in verschiedenen professionellen Umgebungen interagieren, begleitet von einer motivierenden Musikuntermalung. Dieses Stück wird ein Zugehörigkeitsgefühl fördern und das Mitarbeiterengagement steigern, effektiv zum Leben erweckt durch die ausdrucksstarken AI-Avatare von HeyGen und die reiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um authentische Szenarien zu schaffen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein herzerwärmendes 45-Sekunden-Video für die interne Kommunikation vor, das individuelle Erfolgsgeschichten im Zusammenhang mit Talentmobilität innerhalb der Organisation beleuchtet. Der visuelle und akustische Stil sollte authentisch und einfühlsam sein, ähnlich kurzen, persönlichen Interviews mit Mitarbeitern, die erfolgreiche Karrierewege beschritten haben, wobei die Klarheit durch automatische Untertitel/Untertitel gewährleistet wird. Dieses "Talent Mobility Videos"-Stück wird das Konzept des internen Wachstums vermenschlichen und ein größeres Mitarbeiterengagement inspirieren, effizient erstellt mit den vielseitigen Vorlagen & Szenen von HeyGen und der präzisen Untertitel/Untertitel-Funktionalität.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Ihr Mobility Pathway Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Videos für Talent Mobility Videos und Karrierewege, die Ihre L&D-Teams stärken.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Skripts. Die 'Text-zu-Video'-Funktion unserer Plattform wandelt Ihre Worte intelligent in dynamische visuelle Szenen um.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Sammlung lebensechter 'AI-Avatare', um Ihre Inhalte zu präsentieren und jedes Mal eine professionelle und konsistente Lieferung zu gewährleisten.
3
Step 3
Passen Sie die visuellen Elemente an
Wenden Sie Ihre Unternehmens-'Branding-Kontrollen' an, indem Sie Logos und Farben hinzufügen, um jedes Video mit der Identität Ihrer Organisation in Einklang zu bringen.
4
Step 4
Generieren & Teilen
Unser leistungsstarker 'AI-Video-Generator' verarbeitet Ihre Eingaben und erstellt in wenigen Minuten polierte Videos. Teilen Sie Ihre überzeugenden Inhalte mühelos.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspiration für die Erkundung von Karrierewegen

Motivieren Sie Mitarbeiter, interne Karrierewege zu erkunden und zu verfolgen, um Wachstum und nachhaltiges Mitarbeiterengagement zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die kreative Produktion von Talent Mobility Videos verbessern?

HeyGen ermöglicht die kreative Produktion von Mobilitätsvideos, indem es anpassbare Vorlagen und AI-Avatare bietet, die es L&D-Teams ermöglichen, Text schnell in fesselnde Talent Mobility Videos zu verwandeln. Sie können Ihre Markenrichtlinien einfach anwenden, um Konsistenz und Professionalität zu gewährleisten.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Video-Generator für interne Mobilität und Talententwicklung?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um die Erstellung von Videos für Talententwicklung und interne Mobilität zu optimieren, was es zu einem effizienten AI-Video-Generator macht. Seine Text-zu-Video- und Sprachübertragungsfunktionen ermöglichen eine schnelle Produktion überzeugender Inhalte, die ein größeres Mitarbeiterengagement fördern.

Kann HeyGen Organisationen dabei unterstützen, klare Karrierewege mit AI-Avataren und vielfältigen Vorlagen zu erstellen?

Ja, HeyGen unterstützt Organisationen dabei, klare Karrierewege durch fesselnde Videoinhalte zu definieren. Nutzen Sie unsere vielfältigen anpassbaren Vorlagen, professionellen AI-Avatare und umfangreiche Medienbibliothek, um als leistungsstarker Mobility Pathway Video Maker zu agieren.

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von fesselnden Erklär- und Produktdemo-Videos für den internen Gebrauch?

HeyGen vereinfacht die Produktion hochwertiger Erklärvideos und Produktdemo-Videos für die interne Kommunikation. Mit seiner intuitiven Text-zu-Video-Funktionalität und realistischen Sprachübertragung können Sie mühelos professionelle und markenkonforme Inhalte erstellen.

