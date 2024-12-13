Videoerstellung zur Sensibilisierung für Mobilität mit Wirkung

Verwandeln Sie Ihr Skript in ansprechende Bildungsinhalte mit Text-zu-Video aus dem Skript und steigern Sie mühelos das Bewusstsein für Mobilität.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 30-sekündiges internes Schulungsvideo für Unternehmensmitarbeiter und Stakeholder, das eine bedeutende Aktualisierung der Unternehmensmobilitätskonzepte ankündigt. Verwenden Sie einen professionellen und leicht futuristischen visuellen Stil mit einer ruhigen, ansprechenden Erzählung und nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Informationen zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Video zur Gemeinschaftsarbeit, das sich an lokale Bewohner und Interessengruppen richtet und die positiven Auswirkungen eines neuen lokalen Mobilitätsplans zeigt, erstellt durch Prompt-Native Video Creation. Der visuelle Stil sollte aufbauend und gemeinschaftsorientiert sein, mit einem inspirierenden Hintergrundtrack, der Szenen leicht mit HeyGens Vorlagen & Szenen aufbaut.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 15-sekündiges Update zur Sensibilisierung für Mobilität für die breite Öffentlichkeit, einschließlich hörgeschädigter Personen, über eine vorübergehende Dienstleistungsänderung. Das Video sollte einen direkten, informativen, hellen visuellen Stil und eine freundliche, klare Stimme aufweisen, um maximale Zugänglichkeit durch die Einbindung von HeyGens Untertiteln zu gewährleisten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Videoersteller zur Sensibilisierung für Mobilität funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Mobilitätsbewusstseins-Updates mit HeyGens AI-Video-Generator, indem Sie Ihr Skript in wenigen Schritten in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Nachricht. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video-aus-dem-Skript-Funktion, indem Sie Ihren vorbereiteten Inhalt direkt in den Editor einfügen, um die Grundlage Ihres Mobilitätsbewusstseins-Update-Videos zu bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Verleihen Sie Ihrem Video einen professionellen Touch. Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Nachricht zu repräsentieren und einen konsistenten und ansprechenden Präsentator für Ihre Bildungsinhalte zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Passen Sie das Erscheinungsbild Ihres Videos an Ihre Marke an. Integrieren Sie relevante visuelle Elemente, wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens an und wählen Sie aus verschiedenen Vorlagen & Szenen, um Ihr Mobilitätsbewusstseins-Update hervorzuheben.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Update
Finalisieren und teilen Sie Ihr fertiges Video. Nutzen Sie unsere Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um Ihr Video für verschiedene Plattformen zu optimieren und sicherzustellen, dass Ihr Mobilitätsbewusstseins-Update Ihr Publikum effektiv erreicht.

Erstellen Sie teilbare Inhalte zur Mobilitätsbewusstseinsförderung

Produzieren Sie schnell dynamische, teilbare Videos für soziale Medienplattformen, um die Reichweite und Wirkung Ihrer Mobilitätsbewusstseinskampagnen effektiv zu erweitern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der die Content-Produktion vereinfacht. Nutzer können mühelos Text in Video umwandeln, indem sie AI-Avatare und eine leistungsstarke kreative Engine nutzen, um ansprechende Videos aus einem einfachen Skript zu erstellen.

Welche Art von spezialisierten Videos kann ich mit HeyGen produzieren?

HeyGen ermöglicht die schnelle Entwicklung verschiedener Inhalte, einschließlich Bildungs- und Mobilitätsbewusstseins-Update-Projekten. Mit seinen umfangreichen Vorlagen & Szenen können Sie eine End-to-End-Videoerstellung erreichen, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Kann ich mein geschriebenes Skript einfach in ein professionelles Video verwandeln?

Absolut. HeyGen glänzt als Videoersteller, indem es eine direkte Text-zu-Video-aus-dem-Skript-Funktionalität bietet. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGens AI Video Agent erweckt es mit lebensechten AI-Avataren zum Leben.

Welche Anpassungsoptionen stehen für meine AI-generierten Videos zur Verfügung?

HeyGen bietet robuste Optionen zur Anpassung Ihrer AI-generierten Videos. Sie können aus verschiedenen AI-Avataren wählen, Untertitel hinzufügen und die Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis nutzen, um sicherzustellen, dass Ihr Video perfekt für jede Plattform formatiert ist.

