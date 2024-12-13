Ihr mobiler App-Tutorial-Video-Generator

Erklären Sie Ihre App-Funktionen klar und prägnant mit natürlichen AI-Sprachaufnahmen, um Ihre Tutorials zugänglich und professionell zu gestalten.

Erstellen Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Tutorial-Video, das sich an App-Entwickler und Technikbegeisterte richtet und zeigt, wie eine neue mobile App-Funktion funktioniert. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um Benutzer mit einem sauberen, modernen UI-Design und einer energetischen, informativen AI-Sprachausgabe durch den Prozess zu führen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-Sekunden-AI-Tutorial-Video, das sich an Kleinunternehmer und Pädagogen richtet und die einfache Nutzung eines AI-Tutorial-Video-Generators für schnelle Anleitungen zeigt. Präsentieren Sie einen ansprechenden, professionellen visuellen Stil mit dynamischen Übergängen, erstellt mit HeyGens vielfältigen Videovorlagen und der Text-zu-Video-Funktion.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-Sekunden-Video mit einem AI-Video-Generator, das für Marketer und Content-Ersteller konzipiert ist, um ein komplexes Thema einfach zu erklären. Nutzen Sie einen eleganten, zugänglichen visuellen und audiovisuellen Stil mit klaren Bildern und automatisch generierten Untertiteln, unterstützt durch HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein schnelles 20-Sekunden-Produkt-Erklärvideo, ideal für Social-Media-Manager und Produktmanager, das einen wesentlichen Vorteil eines neuen Produkts oder einer Dienstleistung hervorhebt. Verwenden Sie einen visuell orientierten, prägnanten Stil mit klarer Audioausgabe und optimieren Sie es für verschiedene Plattformen mit HeyGens Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exportmöglichkeiten, schnell erstellt aus einem Text-Prompt mit der Text-zu-Video-Funktion.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein mobiler App-Tutorial-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie die Funktionen Ihrer App mühelos in ansprechende, Schritt-für-Schritt-Videoanleitungen, die Ihr Publikum fesseln und das Benutzerverständnis verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihres Tutorial-Inhalts durch klare "Text-Prompts" oder laden Sie ein vollständiges Skript hoch. Dies bildet die Grundlage für Ihr AI-generiertes Video.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "Videovorlagen", die für Tutorials maßgeschneidert sind, oder passen Sie Szenen mit Stock-Medien und AI-Avataren an, um die Funktionalität Ihrer App visuell zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Generieren Sie Sprachaufnahmen und Untertitel
Verbessern Sie Ihr Tutorial mit natürlich klingenden "AI-Sprachaufnahmen" in mehreren Sprachen. Fügen Sie automatisch Untertitel oder Bildunterschriften hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Anweisungen für alle Zuschauer zugänglich sind.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Nutzen Sie leistungsstarke "Bearbeitungstools", um Ihr Video zu verfeinern, Branding-Elemente wie Logos und Farben anzupassen und es dann in verschiedenen Seitenverhältnissen für nahtloses Teilen auf Plattformen zu exportieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle App-Feature-Demos für soziale Medien erstellen

Erstellen Sie schnell kurze, wirkungsvolle Tutorial-Videos und Highlights für soziale Plattformen, die wichtige App-Funktionen einem breiteren Publikum präsentieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von AI-Tutorial-Videos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende AI-Tutorial-Videos zu erstellen, indem Sie fortschrittliche AI-Avatare und eine Text-zu-Video-Funktion nutzen. Geben Sie einfach Ihre Text-Prompts ein, wählen Sie aus verschiedenen Videovorlagen und generieren Sie professionelle AI-Sprachaufnahmen, um komplexe Schritte einfach zu erklären.

Welche Arten von Tutorial-Videos kann ich mit HeyGen erstellen?

HeyGen ist ein vielseitiger Tutorial-Video-Maker, ideal für die Erstellung dynamischer mobiler App-Tutorial-Videos, Produktdemonstrationen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu jedem Thema. Unsere robusten Bearbeitungstools und automatischen Untertitel sorgen dafür, dass Ihr Inhalt klar und zugänglich ist.

Bietet HeyGen Funktionen zur Verbesserung meiner Tutorial-Videos?

Ja, HeyGen bietet eine Reihe von Funktionen zur Verbesserung Ihrer Tutorial-Videos, darunter hochwertige AI-Visuals, realistische AI-Sprachaufnahmen und eine Bibliothek professioneller Videovorlagen. Optimieren Sie Ihre Videos mühelos für die Weitergabe in sozialen Medien auf verschiedenen Plattformen.

Ist HeyGen ein benutzerfreundlicher AI-Video-Generator für Tutorials?

HeyGen zeichnet sich als äußerst benutzerfreundlicher AI-Video-Generator für die Erstellung von Tutorials aus. Sie können Text-Prompts schnell in überzeugende Videos mit lebensechten AI-Avataren und vorgefertigten Videovorlagen verwandeln und so Ihren gesamten Produktionsprozess optimieren.

