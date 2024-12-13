Erstellen Sie ansprechende Tutorial-Videos für mobile Apps mit AI

Produzieren Sie schnell professionelle App-Demo-Videos für ein besseres Benutzer-Onboarding mit HeyGens AI-Avataren.

407/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 1 Minute und 15 Sekunden langes Tutorial-Video für mobile Apps, das sich an Android- und iOS-Nutzer richtet, die häufige Synchronisierungsprobleme haben. Verwenden Sie einen ruhigen und beruhigenden visuellen und akustischen Stil und nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um die Schritte zur Fehlerbehebung klar zu erklären, ergänzt durch präzise Untertitel, um das Verständnis für alle Zuschauer zu erleichtern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein umfassendes 2-minütiges Produkt-Demo-Video, das neue Benutzer durch die anfängliche Einrichtung und die wichtigsten Funktionen für ein nahtloses Benutzer-Onboarding führt und zeigt, wie unsere neueste Kollaborationsfunktion genutzt wird. Das visuelle Design sollte sauber und ansprechend sein und HeyGens Vorlagen & Szenen sowie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um komplexe Schritte mit intuitiven Animationen und professionellem Stockmaterial zu veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 1 Minute und 30 Sekunden langes Einsteiger-Tutorial-Video, das sich auf die Integration unserer mobilen App mit beliebten Drittanbieterdiensten konzentriert und technisch versierte Benutzer und Entwickler anspricht. Der visuelle Stil sollte direkt und informativ sein, mit klaren Bildschirmdemonstrationen, präsentiert von einem AI-Avatar von HeyGen, um eine konsistente Markenpräsenz zu gewährleisten und eine einfache Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte für verschiedene Plattformen zu ermöglichen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Mobile App Tutorial Video funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Tutorial-Videos für mobile Apps, um Benutzer zu onboarden und Funktionen zu präsentieren, und sorgen Sie für eine klare und professionelle Präsentation.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwerfen Sie ein überzeugendes Skript, um die Funktionen Ihrer App zu detaillieren. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten, um Ihre schriftlichen Inhalte in dynamische Szenen zu verwandeln, die den wesentlichen Plan für Ihre Einsteiger-Tutorials bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Fesseln Sie Ihr Publikum mit dynamischen visuellen Elementen. Wählen Sie aus verschiedenen AI-Avataren, um die Zuschauer durch Ihre App zu führen und Ihre App-Demo-Videos mit einem animierten Touch zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Fügen Sie Erklärungen hinzu
Klären Sie jeden Schritt mit präziser Erzählung. Nutzen Sie HeyGens fortschrittliche Voiceover-Generierung, um klare Anweisungen zu geben und sicherzustellen, dass Ihre App-Demo-Videos leicht zu folgen und zu verstehen sind.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Tutorial
Bereiten Sie Ihr fertiges Tutorial-Video für mobile Apps für eine nahtlose Verteilung vor. Verwenden Sie HeyGens Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um Ihr Video für verschiedene Plattformen zu optimieren, bereit für effektives Videomarketing und Benutzer-Onboarding.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnell App-Demo-Clips

.

Erstellen Sie ansprechende, kurze App-Demo-Videos und Clips in Minuten für effektives Social-Media-Marketing und schnelle Vorschauen von App-Funktionen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von "Tutorial-Videos für mobile Apps" für "Android und iOS" Nutzer vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von "Tutorial-Videos für mobile Apps" für "Android und iOS", indem es Ihnen ermöglicht, Text mit AI-Avataren und präziser "Voiceover-Generierung" in Videos umzuwandeln. Sie können auch Bildschirmaufnahmen nutzen und Seitenverhältnisse anpassen, um Ihr "UI/UX-Design" auf verschiedenen "mobilen Anwendungsplattformen" perfekt zu präsentieren und komplexe technische Erklärungen verständlich zu machen.

Kann HeyGen dynamische "App-Demo-Videos" mit benutzerdefinierten "Animationen" und Markenelementen produzieren?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, dynamische "App-Demo-Videos" zu produzieren, indem Sie "animierte Video"-Elemente in Ihre Inhalte integrieren und "Branding-Kontrollen" wie benutzerdefinierte Logos und Farben anwenden. Dies stellt sicher, dass Ihre "App-Marketing"-Materialien visuell ansprechend sind und Ihre Markenidentität konsistent widerspiegeln.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um das "Benutzer-Onboarding" durch ansprechende "App-Demo-Videos" zu verbessern?

HeyGen bietet robuste Funktionen, um das "Benutzer-Onboarding" durch ansprechende "App-Demo-Videos" zu verbessern, indem es AI-Avatare und anpassbare Vorlagen nutzt. Sie können schnell "Einsteiger-Tutorials" mit synchronisierten Voiceovers und klaren "Untertiteln" erstellen, um Benutzer nahtlos durch ihre "Customer Journey" zu führen.

Ist HeyGen in der Lage, überzeugende "Videoskripte" und "Voiceovers" für effektive "Produkt-Demo-Videos" zu generieren?

HeyGen unterstützt Sie vollständig bei der Erstellung überzeugender "Videoskripte" und hochwertiger "Voiceovers" für effektive "Produkt-Demo-Videos" mit seinen fortschrittlichen Text-zu-Video-Fähigkeiten. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGens AI produziert eine natürlich klingende Erzählung, spart Zeit und sorgt für eine professionelle Präsentation Ihrer "Videomarketing"-Bemühungen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo