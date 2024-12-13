Generator für mobile App-Schulungsvideos: Erstellen Sie schnell ansprechende Tutorials

Erstellen Sie beeindruckende Erklärvideos und Schulungsinhalte mit realistischen AI-Avataren, die komplexe App-Funktionen für Benutzer vereinfachen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Video für umfassende Mitarbeiterschulungen zu einem komplexen technischen Prozess, das sich an neue Mitarbeiter oder diejenigen richtet, die eine Auffrischung benötigen. Dieses Video sollte professionelle AI-Avatare zeigen, die Arbeitsabläufe veranschaulichen, kombiniert mit detaillierter Voiceover-Generierung und Untertiteln, um das Verständnis zu verbessern und als effektive Videodokumentation zu dienen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo für bestehende Software-Nutzer, das schnell die neuen Funktionen eines kürzlich erfolgten Updates für ein webbasiertes Tool hervorhebt. Verwenden Sie einen dynamischen visuellen Stil mit scharfen Schnitten und lebhaften Textüberlagerungen, um die Erzählung effizient mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktionen zu gestalten und ansprechende Vorlagen & Szenen zu nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Marketingvideo, um die innovativen Fähigkeiten eines neuen Moduls eines AI-Videogenerators zu präsentieren, das sich an potenzielle Geschäftskunden richtet. Die visuelle Ästhetik sollte modern und eindrucksvoll sein, unter Einbeziehung von überzeugendem Stock-Material aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und angetrieben von einer überzeugenden Voiceover-Generierung, optimiert für verschiedene Plattformen durch Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Generator für mobile App-Schulungsvideos funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, produktgenaue Schulungsvideos für mobile Apps mit fortschrittlicher AI. Vereinfachen Sie Onboarding und Dokumentation mit dynamischen Inhalten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihr Schulungsvideo-Skript in die Plattform einzufügen. Unser AI-Videogenerator analysiert Ihren Text, um die Videogenerierung vorzubereiten.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare aus
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Schulungsinhalte zu präsentieren. Steigern Sie das Engagement mit realistischen Präsentatoren für Ihre mobilen App-Anleitungen.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Voiceovers hinzu
Erzeugen Sie natürlich klingende AI-Voiceovers in verschiedenen Sprachen, um Ihr Skript zu begleiten. Sorgen Sie für klare und präzise Audioinhalte für umfassende Videodokumentationen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr mobiles App-Schulungsvideo, passen Sie die Seitenverhältnisse bei Bedarf an und exportieren Sie es für nahtloses Teilen über verschiedene Plattformen. Produzieren Sie effizient Videos in professioneller Qualität.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entmystifizieren Sie komplexe App-Funktionen

Erklären Sie komplexe mobile App-Funktionen und -Updates klar durch leicht verständliche Videodokumentationen, um das Benutzerverständnis zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos für mobile Apps?

HeyGens AI-Videogenerator verwandelt Textvorgaben in ansprechende Schulungsvideos für mobile Apps und bietet robuste Videobearbeitungswerkzeuge und AI-Voiceovers. Nutzen Sie unsere professionellen Vorlagen, um schnell hochwertige Inhalte zu erstellen, die effektiv informieren.

Kann HeyGen mehrsprachige Videodokumentation für globale Teams unterstützen?

Ja, HeyGen bietet umfassende mehrsprachige Unterstützung, sodass Sie Videodokumentationen mit verschiedenen AI-Avataren und AI-Voiceovers für ein globales Publikum erstellen können. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte weltweit zugänglich und wirkungsvoll sind.

Welche technischen Anforderungen sind erforderlich, um HeyGen für Videodokumentationen zu nutzen?

HeyGen ist ein praktisches webbasiertes Tool, das keine Softwareinstallation erfordert, um Videodokumentationen zu erstellen. Sie können sogar den integrierten AI-Bildschirmrekorder verwenden, um Inhalte mühelos direkt in Ihrem Browser aufzunehmen und zu verbessern.

Bietet HeyGen Anpassungsmöglichkeiten für AI-Avatare und Branding in Schulungsvideos?

Absolut, HeyGen ermöglicht umfangreiche Anpassungen von AI-Avataren und bietet Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und Ihre Farben in Schulungsvideos zu integrieren. Unsere fortschrittlichen Videobearbeitungswerkzeuge sorgen dafür, dass Ihre Inhalte perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

