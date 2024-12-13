Mobile App Onboarding Maker: Erstellen Sie fesselnde Benutzerreisen

Gestalten Sie mühelos nahtlose Onboarding-Erlebnisse, indem Sie Benutzer mit dynamischen Erklärungen leiten, die durch HeyGen's Text-to-Video aus Skript unterstützt werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Heben Sie Ihr Onboarding-UI auf ein neues Niveau, indem Sie ein fesselndes 45-sekündiges Video für Produktmanager und Startups erstellen. Es zeichnet sich durch eine saubere, moderne und minimalistische visuelle Ästhetik mit sanften UI-Übergängen aus, ergänzt durch ein ruhiges und informatives Voiceover von einem in HeyGen generierten AI-Avatar, das von Anfang an ein überlegenes Benutzererlebnis betont.
Beispiel-Prompt 2
Verwandeln Sie komplexe Prozesse in einen optimierten Onboarding-Prozess mit einem dynamischen 60-sekündigen Video, das für Marketingteams und Geschäftsinhaber entwickelt wurde. Es präsentiert einen professionellen visuellen Stil, der dynamisch einen ansprechenden App-Onboarding-Fluss über mehrere Bildschirme hinweg zeigt, unterstützt von einem energetischen, motivierenden Voiceover, das über HeyGen's Voiceover-Generierung erstellt wurde und verschiedene Vorlagen & Szenen für eine schnelle Zusammenstellung nutzt.
Beispiel-Prompt 3
Entfesseln Sie Ihre Kreativität beim Entwerfen überzeugender Onboarding-Bildschirme mit einem 30-sekündigen Video, das sich an freiberufliche Designer und kleine Agenturen richtet. Es bietet einen mutigen und kreativen visuellen Stil, der anpassbare Designelemente hervorhebt und ein klares, ansprechendes Voiceover bietet, während es mühelos hochwertige visuelle Inhalte aus HeyGen's Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integriert, um Ihr gesamtes visuelles UI zu verbessern.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Mobile App Onboarding Maker funktioniert

Gestalten Sie mühelos fesselnde Mobile App Onboarding-Erlebnisse mit den leistungsstarken Tools von HeyGen, um sicherzustellen, dass Benutzer Ihre App von Anfang an verstehen und sich damit beschäftigen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Onboarding-Bildschirme
Beginnen Sie mit dem Entwerfen Ihrer ersten Onboarding-Bildschirme über unsere intuitive Benutzeroberfläche. Nutzen Sie verschiedene Vorlagen & Szenen, um schnell eine visuell ansprechende Benutzerreise zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende visuelle Inhalte hinzu
Verbessern Sie Ihre Bildschirme mit reichhaltigen Medien. Nutzen Sie die integrierte Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um relevante Bilder, Symbole und Illustrationen hinzuzufügen, die die Funktionen Ihrer App verdeutlichen.
3
Step 3
Erstellen Sie erklärende Voiceovers
Führen Sie Benutzer mit klaren Audioanweisungen durch die Funktionen Ihrer App. Verwenden Sie die Voiceover-Generierung, um professionelle Erzählungen zu erstellen, die zu einem optimierten Onboarding-Prozess beitragen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihren Onboarding-Fluss
Sobald alles fertig ist, exportieren Sie Ihr Mobile App Onboarding-Video einfach. Nutzen Sie Größenanpassungen und Exporte im Seitenverhältnis, um sicherzustellen, dass Ihr App-Onboarding-Fluss perfekt für verschiedene mobile Geräte optimiert ist.

Anwendungsfälle

Entwickeln Sie In-App-Tutorials

Erstellen Sie mühelos umfassende Video-Tutorials und Funktionsübersichten, um Benutzer effektiv im Mobile App Onboarding-Prozess zu schulen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die visuelle Attraktivität meines Mobile App Onboardings verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde Onboarding-Bildschirme mit AI-Avataren, dynamischem Text-to-Video und einer reichhaltigen Medienbibliothek zu gestalten, wodurch das anfängliche Benutzererlebnis Ihrer App mit einem starken visuellen UI aufgewertet wird.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Mobile App Onboarding Maker?

HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender Mobile App Onboarding-Flows durch intuitive Vorlagen, Text-to-Video-Generierung und Branding-Kontrollen, um ein professionelles und konsistentes Benutzererlebnis von den Willkommensbildschirmen an zu gewährleisten.

Kann HeyGen helfen, ansprechende Onboarding-UI-Elemente ohne umfangreiche Designkenntnisse zu erstellen?

Ja, HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender Onboarding-UI-Elemente. Mit gebrauchsfertigen Vorlagen, AI-Avataren und der Möglichkeit, benutzerdefinierte Illustrationen hinzuzufügen, können Sie mühelos visuell beeindruckende Willkommensbildschirme und Fortschrittsanzeigen gestalten, auch ohne tiefgehende Kenntnisse im Mobile App Design.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung eines App-Onboarding-Flows?

HeyGen vereinfacht den gesamten Prozess der Erstellung eines App-Onboarding-Flows. Sie können schnell professionelle Onboarding-Videos aus Skripten generieren, Voiceovers hinzufügen, vorgefertigte Szenen nutzen und das Branding verwalten, wodurch die benötigte Zeit und der Aufwand für den Aufbau eines optimierten Onboarding-Prozesses erheblich reduziert werden.

