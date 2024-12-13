Mobile App Ad Video Maker für hochkonvertierende Kampagnen
Verwandeln Sie Ihr App-Marketing mit unserer intuitiven Plattform, die leistungsstarkes "Text-zu-Video-aus-Skript" nutzt, um ansprechende Anzeigen zu erstellen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein dynamisches 1-minütiges Marketingvideo, das sich an Marketingagenturen und Marketer richtet und die Effizienz eines AI Video Ad Makers hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte fesselnd und autoritativ sein, mit schnellen Schnitten, die die ausgefeilten AI-Video-Bearbeitungsfähigkeiten und das nahtlose Ändern des Seitenverhältnisses und Exporte für verschiedene Plattformen demonstrieren, wobei der Wert von vorgefertigten Videovorlagen betont wird.
Entwickeln Sie ein wirkungsvolles 30-sekündiges Werbevideo für D2C-Marken und globale Unternehmen, das sich auf die Fähigkeit konzentriert, Inhalte in über 50 Sprachen zu lokalisieren. Das Video sollte einen sauberen, globalen visuellen Stil haben und verschiedene AI-Avatare zeigen, die verschiedene Sprachen sprechen, während HeyGens Voiceover-Generierung und Untertitel/Untertitel genutzt werden, um effektiv ein internationales Publikum zu erreichen.
Gestalten Sie ein aufschlussreiches 90-sekündiges Tutorial-Video für Content Creators und kleine Unternehmen, die neue Produkte einführen, und zeigen Sie, wie man einen einfachen Produktlink in eine hochwertige Online-Videoanzeige verwandelt. Der visuelle Stil sollte schnell und lehrreich sein, mit energetischer Hintergrundmusik, die die Einfachheit der Erstellung von Videoanzeigen mit HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion und umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung illustriert.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Hochleistungsfähige App-Anzeigenkampagnen.
Produzieren Sie schnell wirkungsvolle Videoanzeigen für mobile Apps mit AI, um maximale Engagements und Rendite auf Werbeausgaben zu gewährleisten.
Dynamische Social-Media-App-Anzeigen.
Erstellen Sie schnell fesselnde Videoanzeigen und Clips, die für soziale Plattformen optimiert sind, um die Sichtbarkeit und Downloads Ihrer App zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die AI-Video-Bearbeitung für mobile App-Videoanzeigen-Ersteller?
HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von Videoanzeigen für mobile Apps durch fortschrittliche AI-Video-Bearbeitungsfähigkeiten. Nutzer können AI-Avatare und einen Drag-and-Drop-Editor nutzen, um effizient überzeugende Videoanzeigen zu erstellen und Textvorgaben in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln.
Kann HeyGen bei der Anpassung von Videos mit AI-Avataren und Voice Clones helfen?
Absolut, HeyGen ermöglicht es Nutzern, Videos umfassend anzupassen, indem realistische AI-Avatare und ausgefeilte Voice Clones genutzt werden. Dies erlaubt eine personalisierte Kommunikation und verbessertes Storytelling in Ihren Marketing-Video-Maker-Projekten.
Was macht HeyGen zu einer benutzerfreundlichen Oberfläche für die Erstellung von Videoanzeigen?
HeyGens intuitiver Drag-and-Drop-Editor und benutzerfreundliches Design bieten eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es Nicht-Designern und Geschäftsinhabern ermöglicht, professionelle Videoanzeigen zu erstellen. Der AI-Video-Generator vereinfacht komplexe Bearbeitungsaufgaben und beschleunigt die Inhaltserstellung.
Unterstützt HeyGen die Lokalisierung von Videoanzeigen in mehreren Sprachen?
Ja, HeyGen ermöglicht eine robuste Lokalisierung Ihrer Videoanzeigen und unterstützt über 50 Sprachen mit fortschrittlichen AI-Voice-Clones und Untertiteln. Diese Funktion hilft Unternehmen, effektiv mit einem globalen Publikum in Kontakt zu treten und ihre Reichweite zu erweitern.