Für Kleinunternehmer, die eine neue App starten, entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges mobiles Werbevideo, das sofortige Aufmerksamkeit erregt. Dieses Video benötigt einen schnellen, lebendigen visuellen Stil, der Produktmerkmale mit energetischen Übergängen zeigt, während die Audio-Komponente einen modernen, mitreißenden Soundtrack und eine klare, prägnante Voiceover enthält, die mit HeyGens Voiceover-Generierung erstellt wurde, um die wichtigsten Vorteile der neuen App hervorzuheben und ansprechende Videoanzeigen zu erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Marketingmanager, die ihren Werbeerstellungsprozess mit einem AI Video Ad Maker optimieren möchten, profitieren von einem 45-sekündigen Anleitungsvideo. Sein klares, professionelles visuelles Erscheinungsbild, das durch anspruchsvolle animierte Grafiken und sanfte Übergänge ergänzt wird, wird perfekt durch einen autoritativen AI-Avatar ergänzt, der erklärt, wie sie mühelos HeyGens Videovorlagen für professionelle Ergebnisse nutzen können.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie eine überzeugende 60-sekündige inspirierende Markenstory für Unternehmer, die einen effektiven Marketing Video Maker für ihre Online-Präsenz suchen. Das Video sollte einen warmen, authentischen visuellen Stil annehmen, seine Erzählung mit vielfältigen Szenen, kostenlosen Bildern und Grafiken bereichern, persönliches Wachstum und Erfolg hervorrufen, untermalt von einem erhebenden Musikstück und einer herzlichen Erzählung, die direkt aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion erstellt wurde.
Beispiel-Prompt 3
E-Commerce-Verkäufer können einen Blitzverkauf effektiv mit einem lebhaften 15-sekündigen Werbeclip ankündigen, indem sie die Geschwindigkeit von Videovorlagen für eine schnelle Umsetzung nutzen. Dieses Video erfordert einen hellen, spielerischen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und fetten Textüberlagerungen für sofortige Wirkung, während ein eingängiger Jingle und dringende Soundeffekte die Dringlichkeit verstärken. Stellen Sie sicher, dass HeyGens dynamische Untertitel/Untertitel die wichtigsten Angebote hervorheben, um das zeitlich begrenzte Angebot in diesem prägnanten Video-Spot unmöglich zu übersehen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Mobile Ad Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, hochwertige mobile Videoanzeigen mit unserem intuitiven AI Video Ad Maker. Erstellen Sie wirkungsvolle Kurzvideos für soziale Medien.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihr mobiles Werbeprojekt, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Videovorlagen wählen, die für verschiedene Social-Media-Plattformen entwickelt wurden. Dies bietet eine kreative Grundlage.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Inhalte an
Nutzen Sie den Drag-and-Drop-Editor, um Ihr eigenes Filmmaterial, Bilder und Grafiken hinzuzufügen. Integrieren Sie dynamische Elemente wie AI-Avatare, um Ihre Botschaft zu personalisieren.
3
Step 3
Erzeugen Sie ansprechendes Audio
Verbessern Sie Ihre mobile Anzeige mit hochwertigen Voiceovers. Verwenden Sie unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion, um Ihre Werbetexte schnell in ein professionelles Voiceover zu verwandeln und eine klare Kommunikation sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihre mobile Anzeige perfekt ist, exportieren Sie sie in hochwertigen Formaten, die für verschiedene Social-Media-Plattformen optimiert sind. Nutzen Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses für eine perfekte Passform auf jeder Plattform.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fördern Sie den Erfolg mit AI-Kundenreferenzen

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in dynamische, AI-generierte Videoanzeigen, um Vertrauen aufzubauen und effektiv neue Kunden zu gewinnen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von mobilen Werbevideos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, schnell ansprechende mobile Werbevideos mit AI-Avataren und einer umfangreichen Bibliothek von Videovorlagen zu erstellen. Unser intuitiver Online-Video-Editor erleichtert die Inhaltserstellung mit AI und optimiert Ihren kreativen Prozess für überzeugende Videoanzeigen.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effektiven AI Video Ad Maker?

HeyGen zeichnet sich als AI Video Ad Maker durch fortschrittliche AI-Avatare, nahtlose Text-zu-Sprache-Funktion und einen robusten Drag-and-Drop-Editor aus. Dies ermöglicht es Geschäftsinhabern, überzeugende Kurzvideos zu erstellen, die für verschiedene Social-Media-Plattformen optimiert sind.

Bietet HeyGen Werkzeuge zur Erstellung vielfältiger Marketingvideoinhalte?

Absolut. HeyGen bietet eine umfangreiche Auswahl an Videovorlagen und eine reichhaltige Medienbibliothek, um kostenloses Filmmaterial, Bilder und Grafiken hinzuzufügen. Nutzer können jeden Aspekt anpassen, um sicherzustellen, dass ihre Bemühungen im Marketing Video Maker zu einzigartigen und professionellen Inhalten führen.

Wie stellt HeyGen eine hohe Qualität der Videoanzeigen sicher?

HeyGen ist mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche ausgestattet, die hochwertige Exporte unterstützt und sicherstellt, dass Ihre Videoanzeigen poliert und professionell aussehen. Die Plattform integriert leistungsstarke AI für realistische Avatare und Voiceovers, was eine erstklassige Produktionsqualität garantiert.

