Für Kleinunternehmer, die eine neue App starten, entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges mobiles Werbevideo, das sofortige Aufmerksamkeit erregt. Dieses Video benötigt einen schnellen, lebendigen visuellen Stil, der Produktmerkmale mit energetischen Übergängen zeigt, während die Audio-Komponente einen modernen, mitreißenden Soundtrack und eine klare, prägnante Voiceover enthält, die mit HeyGens Voiceover-Generierung erstellt wurde, um die wichtigsten Vorteile der neuen App hervorzuheben und ansprechende Videoanzeigen zu erstellen.

Video Generieren