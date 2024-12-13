Mobiler Anzeigen-Video-Generator: Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Anzeigen

Verwandeln Sie Ihr Marketing mit unserem AI Video Ad Generator. Erstellen Sie schnell fesselnde Kurzvideos für soziale Medien, die das Engagement mit realistischen AI-Avataren steigern.

Stellen Sie sich eine lebendige 30-sekündige mobile Anzeige vor, die eine neue Fitness-App präsentiert. Dieses kurze Video richtet sich an aktive junge Erwachsene und verwendet schnelle Schnitte, energetische Hintergrundmusik und fettgedruckten Text auf dem Bildschirm, um zu demonstrieren, wie einfach eine überzeugende Werbung mit HeyGens umfangreichen "Vorlagen & Szenen" für einen dynamischen visuellen Stil erstellt werden kann.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine professionelle 45-sekündige Videoanzeige, die sich an E-Commerce-Unternehmer richtet, die ihre Markenbotschaft personalisieren möchten. Das Video zeigt einen freundlichen, artikulierten "AI-Avatar", der die Vorteile eines neuen Produkts mit einer klaren, ansprechenden "Voiceover-Generierung" erklärt, präsentiert in einem sauberen, modernen visuellen Stil mit sanfter, einladender Musik.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein trendiges 15-sekündiges Kurzvideo für soziale Medien, das sich an Kleinunternehmer richtet, die sofortige Kundenbindung suchen. Der visuelle Stil ist schnelllebig und farbenfroh, mit einem eingängigen Jingle und dynamischem Text, der einen starken "Call-to-Action" hervorhebt. Dieses Video betont die Geschwindigkeit der Erstellung mit HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ideen schnell in teilbare Inhalte zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Marketingvideo für Werbeagenturen, das benutzergenerierte Rohinhalte in eine polierte Kampagne verwandelt. Der visuelle Stil kombiniert authentisches Rohmaterial mit subtilen professionellen "Animationen" und einem inspirierenden orchestralen Soundtrack, um zu demonstrieren, wie HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" selbst einfache UGC-Anzeigen in hochwertige Produktionen verwandeln kann.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Mobile Anzeigen-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle, wirkungsvolle mobile Videoanzeigen mit AI-gestützten Tools, perfekt für soziale Medienkampagnen und zur Einbindung Ihres Publikums.

Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihre mobile Anzeigenerstellung, indem Sie aus einer Vielzahl von vorgefertigten **Videoanzeigenvorlagen** aus HeyGens **Vorlagen & Szenen**-Bibliothek wählen. Dies optimiert Ihren Arbeitsablauf und sorgt für einen professionellen Ausgangspunkt.
Fügen Sie AI-Avatare hinzu
Erwecken Sie Ihre Botschaft zum Leben, indem Sie realistische **AI-Avatare** in Ihre Anzeige integrieren. Nutzen Sie HeyGens fortschrittliche **AI-Avatare**-Funktion, um den perfekten Präsentator auszuwählen, der Ihre Inhalte erzählt und Ihre Zuschauer anspricht.
Wenden Sie Branding an
Integrieren Sie Ihre Markenidentität nahtlos, indem Sie HeyGens **Branding-Kontrollen** nutzen. Wenden Sie mühelos Ihre Logos, benutzerdefinierten Farben und Schriftarten an, um sicherzustellen, dass Ihre mobile Anzeige perfekt mit Ihren visuellen Richtlinien übereinstimmt.
Exportieren Sie Ihre Anzeige
Finalisieren Sie Ihre Kreation und nutzen Sie HeyGens **Seitenverhältnis-Anpassung & Export**-Funktionen. Erstellen Sie Ihre hochwertigen **Kurzvideos**, optimiert für verschiedene soziale Medienplattformen und mobile Ansichten.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

AI-gestützte Kunden-Testimonial-Anzeigen

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in überzeugende Videoanzeigen und nutzen Sie AI, um Vertrauen aufzubauen und Konversionen zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine mobilen Anzeigen-Videokampagnen verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende mobile Anzeigenvideos mit realistischen AI-Avataren und AI-Schauspielern zu erstellen, die Ihre Skripte in dynamische Visuals für effektive Kampagnen verwandeln. Dieser AI Video Ad Generator rationalisiert die Produktion und lässt Ihre Marke in sozialen Medien hervorstechen.

Bietet HeyGen kreative Werkzeuge für einzigartige Videoanzeigen?

Ja, HeyGen bietet einen intuitiven Online-Videoanzeigen-Editor mit einem Drag-and-Drop-Editor, der es Ihnen ermöglicht, Videoanzeigenvorlagen anzupassen, Animationen hinzuzufügen und Musik zu integrieren. Diese Plattform macht das Erstellen einzigartiger Kurzvideos mühelos.

Kann ich mit HeyGen ansprechende UGC-Anzeigen erstellen?

Absolut. HeyGen ist perfekt, um authentisch aussehende UGC-Anzeigen zu erstellen, die in sozialen Medien Anklang finden, komplett mit klaren Call-to-Action-Elementen. Produzieren Sie schnell Kurzvideos, die Aufmerksamkeit erregen und Engagement fördern.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI Video Ad Generator für vielfältige kreative Bedürfnisse?

HeyGen dient als effektiver AI Video Ad Generator, indem es Text mühelos in Video umwandelt und umfangreiche Branding-Kontrollen für ein konsistentes Erscheinungsbild bietet. Es ist ein ideales AI-gestütztes Werkzeug für Marketingagenturen und Unternehmen, die skalierbare und professionelle Videoanzeigen anstreben.

