1

Step 1

Erstellen Sie Ihr Skript oder Ihren Inhalt

Beginnen Sie mit der Gliederung der Botschaft Ihrer Gemeinde und verwandeln Sie Ihre Predigtausschnitte in ein Skript. Fügen Sie es in HeyGens Editor ein, um die leistungsstarke AI für die Text-zu-Video-Generierung aus dem Skript zu nutzen.