Erstellen Sie ein herzerwärmendes 30-Sekunden-Video, das die monatlichen Meilensteine eines Babys feiert und das erste Jahr seines Wachstums für neue Eltern und die Familie perfekt einfängt. Der visuelle Stil sollte weich und nostalgisch sein, mit hellen, freudigen Clips, die zu sanfter, aufbauender Musik gesetzt sind. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine persönliche, liebevolle Erzählung hinzuzufügen, die jede kostbare Entwicklung beschreibt und es zu einem wirklich geschätzten Andenken macht.

