Mittelstufen-Videoerstellung: Einfache & ansprechende Schülerprojekte

Verwandeln Sie das Lernen mit unserer intuitiven Plattform, die eine umfangreiche Medienbibliothek für fesselnde Schüleraufgaben bietet.

Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges Bildungsvideo, in dem ein Schüler der Mittelstufe die Plattform als "Bildungsvideo-Ersteller" nutzt, um ein komplexes wissenschaftliches Konzept wie die Photosynthese seinen Mitschülern zu erklären. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, indem anpassbare Vorlagen und Szenen aus der HeyGen-Bibliothek verwendet werden, ergänzt durch eine begeisterte Sprachübertragung, die durch HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird, um den Lernprozess für andere Schüler unterhaltsam und leicht verständlich zu machen.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie eine überzeugende 60-sekündige Videoaufgabe, bei der Schüler der Mittelstufe ein historisches Ereignis präsentieren, als wären sie eine historische Figur. Die Erzählung sollte von einem AI-Avatar aus HeyGens Auswahl geliefert werden, mit unterstützenden visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um den historischen Kontext zu bieten. Der gesamte Audiostil sollte klar und autoritativ sein, geeignet für die Präsentation vor Lehrern und Eltern, mit sichtbaren Untertiteln für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Schulnachrichten-Update oder eine Veranstaltungsankündigung, die sich an die gesamte Mittelstufengemeinschaft richtet, einschließlich Schüler, Lehrer und Eltern. Das Video sollte die Einfachheit der "Videoproduktion" mit HeyGens anpassbaren Vorlagen und Szenen zeigen, indem relevante visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integriert werden. Der Ton sollte lebhaft und klar sein, mit einer energetischen Sprachübertragung, um schnell wichtige Informationen zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein kreatives 50-sekündiges Video, das die Reise eines "Mittelstufen-Videoerstellers" bei der Entwicklung einer Kurzgeschichte oder einer öffentlichen Bekanntmachung zeigt. Das Video sollte einen animierten visuellen Stil aufweisen, der möglicherweise verschiedene AI-Avatare zeigt, die Teile der Geschichte erzählen, zum Leben erweckt durch HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion. Die Zielgruppe sind andere Schüler und Schulclubs, mit einem unbeschwerten, aber wirkungsvollen Audioton, der sicherstellt, dass die Botschaft ankommt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Mittelstufen-Videoerstellungsprozess funktioniert

Ermöglichen Sie es Mittelstufenschülern und Lehrern, mühelos überzeugende Bildungsvideos zu erstellen und das Lernen in ein interaktives und ansprechendes Erlebnis zu verwandeln.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus HeyGens vielfältiger Auswahl an Vorlagen und Szenen, die anpassbare Vorlagen für jedes Mittelstufen-Videoerstellungsprojekt bieten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu
Integrieren Sie Elemente einfach über eine Drag-and-Drop-Oberfläche oder erwecken Sie Charaktere mit HeyGens AI-Avataren zum Leben.
3
Step 3
Erstellen Sie Sprachübertragungen
Verbessern Sie Ihre Inhalte des Bildungsvideo-Erstellers mit HeyGens AI-gestützter Sprachgenerierung für ansprechende Erzählungen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Projekt mit HeyGens Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis, sodass Ihr Video bereit ist, auf YouTube oder anderen Plattformen geteilt zu werden.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Visualisieren Sie komplexe Konzepte mit AI-Storytelling

Verwandeln Sie abstrakte oder historische Themen in überzeugende Erzählungen mit AI-gestütztem Video, um das Lernen immersiv zu gestalten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Bildungsvideos?

HeyGen ermöglicht es Lehrern und Schülern, mühelos ansprechende Bildungsvideos mit anpassbaren Vorlagen und AI-Video-Tools zu erstellen. Sie können Text schnell in überzeugende visuelle Inhalte verwandeln, wodurch Videoaufgaben zugänglicher und dynamischer werden.

Kann HeyGen professionelle Videos mit AI-Avataren produzieren?

Absolut, HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um hochwertige Erklärvideos zu erstellen. Dies vereinfacht den Videoproduktionsprozess, sodass Benutzer sich auf ihre Botschaft konzentrieren können, ohne komplexe Videobearbeitungstools zu benötigen.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für anpassbare Videos?

HeyGen bietet eine umfangreiche Stock-Medienbibliothek und anpassbare Vorlagen, die es Benutzern ermöglichen, Elemente per Drag-and-Drop für einzigartige interaktive Videoerlebnisse zu verwenden. Dies gibt den Erstellern die volle Kontrolle über Branding und visuelles Storytelling.

Wie kann ich meine mit HeyGen erstellten Videos für Aufgaben oder online teilen?

HeyGen macht es einfach, Ihre fertigen Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen zu exportieren, bereit zum Teilen auf YouTube oder zur Verwendung in Videoaufgaben. Sie können auch problemlos Untertitel hinzufügen, um eine breitere Zugänglichkeit und Engagement zu gewährleisten.

