Erstellen Sie ein 90-sekündiges Microlearning-Video für technische Trainer, das die Schritte zur Erstellung eines prägnanten 'How-to'-Leitfadens für Software-Updates veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte sauber und schrittweise sein, mit einer dynamischen Überlagerung von Grafiken und einer klaren, instruktiven KI-Sprachübertragung, die durch HeyGens Sprachübertragungsfunktion generiert wird und seine Rolle als Microlearning-Trainingsvideo-Generator betont, der komplexe Prozesse vereinfacht.
Für globale L&D-Teams wird ein 45-sekündiges Anleitungsvideo benötigt, um die entscheidende Rolle der Barrierefreiheit in technischen Schulungsinhalten hervorzuheben. Der visuelle Stil sollte modern und inklusiv sein, mit einfachen Animationen und klaren Beispielen auf dem Bildschirm, ergänzt durch eine artikulierte Erzählung und die prominente Darstellung von HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, die es einem KI-Videogenerator ermöglicht, ein breiteres Publikum effektiv zu erreichen.
Erstellen Sie einen 2-minütigen umfassenden Leitfaden für IT-Support-Teams zur Fehlerbehebung bei häufigen Mikrofonproblemen. Der visuelle Stil muss hochpoliert und ansprechend sein, mit einem realistischen KI-Avatar, der die Informationen präsentiert, unterstützt durch HeyGens KI-Avatare-Funktion, die einen Mikrofon-Trainingsvideo-Generator in ein interaktives Lernerlebnis mit detaillierten visuellen Hilfsmitteln und einem professionellen Ton verwandelt.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensleistung im Training.
Nutzen Sie KI, um dynamische Schulungsvideos zu erstellen, die das Engagement der Lernenden erheblich steigern und die Wissensbehaltung für bessere Ergebnisse verbessern.
Erweitern Sie die Lernreichweite mit skalierbaren Kursen.
Produzieren Sie schnell eine große Anzahl vielfältiger Schulungskurse, die eine breitere Verteilung ermöglichen und ein globales Lernpublikum effektiv erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von KI-Trainingsvideos?
HeyGen vereinfacht die Produktion von ansprechenden KI-Trainingsvideos, indem es die Funktionalität 'AI Text-to-video from script' ermöglicht. Benutzer können schnell Inhalte für Mitarbeiterschulungen mit verschiedenen Vorlagen und realistischen KI-Avataren erstellen.
Welche technischen Funktionen verbessern die Videoausgabequalität von HeyGen?
HeyGen bietet fortschrittliche technische Funktionen wie hochwertige KI-Sprachübertragungen für natürliche Erzählungen und einen KI-Untertitel-Generator für Barrierefreiheit. Zusätzlich können Sie den Video-Hintergrundentferner nutzen, um Ihre visuellen Inhalte anzupassen und ein poliertes Endprodukt zu gewährleisten.
Kann HeyGen nahtlos in bestehende Lernmanagementsysteme integriert werden?
Ja, HeyGen unterstützt die LMS-Integration, sodass L&D-Teams ihre generierten KI-Videos problemlos in bestehende Lernplattformen einbinden können. Diese Fähigkeit sorgt für einen reibungslosen Arbeitsablauf bei der Bereitstellung effektiver Microlearning-Inhalte.
Welche HeyGen-Funktionen unterstützen dynamische Microlearning-Inhalte?
HeyGen unterstützt die Erstellung dynamischer Microlearning-Inhalte durch eine Reihe von Tools, darunter realistische KI-Avatare und sprechende Köpfe. Diese Funktionen ermöglichen die Produktion von hochgradig ansprechenden Videos, die darauf ausgelegt sind, das Engagement und die Behaltensleistung der Lernenden zu maximieren.