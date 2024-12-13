Ihr Mikrofon-Trainingsvideo-Generator für schnelles Lernen

Erstellen Sie schnell ansprechende Mitarbeiterschulungsvideos mit unserem Mikrofon-Trainingsvideo-Generator, der realistische KI-Avatare bietet.

482/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Microlearning-Video für technische Trainer, das die Schritte zur Erstellung eines prägnanten 'How-to'-Leitfadens für Software-Updates veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte sauber und schrittweise sein, mit einer dynamischen Überlagerung von Grafiken und einer klaren, instruktiven KI-Sprachübertragung, die durch HeyGens Sprachübertragungsfunktion generiert wird und seine Rolle als Microlearning-Trainingsvideo-Generator betont, der komplexe Prozesse vereinfacht.
Beispiel-Prompt 2
Für globale L&D-Teams wird ein 45-sekündiges Anleitungsvideo benötigt, um die entscheidende Rolle der Barrierefreiheit in technischen Schulungsinhalten hervorzuheben. Der visuelle Stil sollte modern und inklusiv sein, mit einfachen Animationen und klaren Beispielen auf dem Bildschirm, ergänzt durch eine artikulierte Erzählung und die prominente Darstellung von HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, die es einem KI-Videogenerator ermöglicht, ein breiteres Publikum effektiv zu erreichen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie einen 2-minütigen umfassenden Leitfaden für IT-Support-Teams zur Fehlerbehebung bei häufigen Mikrofonproblemen. Der visuelle Stil muss hochpoliert und ansprechend sein, mit einem realistischen KI-Avatar, der die Informationen präsentiert, unterstützt durch HeyGens KI-Avatare-Funktion, die einen Mikrofon-Trainingsvideo-Generator in ein interaktives Lernerlebnis mit detaillierten visuellen Hilfsmitteln und einem professionellen Ton verwandelt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Mikrofon-Trainingsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Schulungsvideos mit KI, die die Inhaltserstellung vom Skript bis zum Bildschirm für klares und effektives Lernen optimiert.

1
Step 1
Schreiben Sie Ihr Schulungsskript
Geben Sie Ihre Schulungsinhalte oder Lernziele in die Plattform ein. Nutzen Sie 'AI Text-to-video from script', um Ihr geschriebenes Material automatisch in eine Videotimeline zu konvertieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von 'KI-Avataren', die als Ihr Bildschirmpräsentator fungieren, um ein konsistentes und professionelles Gesicht für Ihre Schulungsmodule zu gewährleisten.
3
Step 3
Erstellen Sie Ihre Sprachübertragung
Nutzen Sie fortschrittliche 'KI-Sprachübertragungen', um Ihrem Video eine klare, natürlich klingende Erzählung hinzuzufügen, die Ihre Botschaft präzise und wirkungsvoll vermittelt und eine perfekte Mikrofonaufnahme simuliert.
4
Step 4
Fügen Sie Untertitel hinzu und exportieren Sie
Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis, indem Sie automatisch Untertitel mit dem 'KI-Untertitel-Generator' zu Ihrem Schulungsvideo hinzufügen, bevor Sie es in Ihrem gewünschten Format für nahtloses Teilen exportieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entmystifizieren Sie komplexe Themen für klareres Lernen

.

Verwandeln Sie komplexe Konzepte in leicht verständliche Videolektionen, verbessern Sie das Verständnis und machen Sie schwierige Themen für alle Lernenden zugänglich.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von KI-Trainingsvideos?

HeyGen vereinfacht die Produktion von ansprechenden KI-Trainingsvideos, indem es die Funktionalität 'AI Text-to-video from script' ermöglicht. Benutzer können schnell Inhalte für Mitarbeiterschulungen mit verschiedenen Vorlagen und realistischen KI-Avataren erstellen.

Welche technischen Funktionen verbessern die Videoausgabequalität von HeyGen?

HeyGen bietet fortschrittliche technische Funktionen wie hochwertige KI-Sprachübertragungen für natürliche Erzählungen und einen KI-Untertitel-Generator für Barrierefreiheit. Zusätzlich können Sie den Video-Hintergrundentferner nutzen, um Ihre visuellen Inhalte anzupassen und ein poliertes Endprodukt zu gewährleisten.

Kann HeyGen nahtlos in bestehende Lernmanagementsysteme integriert werden?

Ja, HeyGen unterstützt die LMS-Integration, sodass L&D-Teams ihre generierten KI-Videos problemlos in bestehende Lernplattformen einbinden können. Diese Fähigkeit sorgt für einen reibungslosen Arbeitsablauf bei der Bereitstellung effektiver Microlearning-Inhalte.

Welche HeyGen-Funktionen unterstützen dynamische Microlearning-Inhalte?

HeyGen unterstützt die Erstellung dynamischer Microlearning-Inhalte durch eine Reihe von Tools, darunter realistische KI-Avatare und sprechende Köpfe. Diese Funktionen ermöglichen die Produktion von hochgradig ansprechenden Videos, die darauf ausgelegt sind, das Engagement und die Behaltensleistung der Lernenden zu maximieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo