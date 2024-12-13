Microlearning-Video-Tool: Erstellen Sie ansprechende Trainingsvideos

Entwickeln Sie schnell effektive, kompakte Inhalte mit professioneller Voiceover-Generierung für Ihre Lernenden.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges How-to-Video, das einen schnellen Tipp zur Nutzung Ihres Produkts erklärt, und richten Sie sich an bestehende Kunden, die nach kompaktem Inhalt für die sofortige Anwendung suchen. Der visuelle und akustische Stil sollte modern, klar und handlungsorientiert sein, mit schnellen Schnitten, On-Screen-Text und mitreißender Hintergrundmusik. Integrieren Sie diverse Vorlagen & Szenen sowie automatisch generierte Untertitel, um die Zugänglichkeit zu verbessern und die Zuschauer nahtlos durch den Prozess zu führen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo, das eine neue Funktion Ihres Microlearning-Video-Tools vorstellt, und richten Sie sich an potenzielle Kunden und Marketingfachleute, die ansprechende Inhalte schätzen. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und lebendig sein, mit schnellen Übergängen und eindrucksvollen visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, unterstützt von einem begeisterten AI-Avatar. Dieses kompakte Content-Creation-Stück sollte schnell Aufmerksamkeit erregen und die wichtigsten Vorteile vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 75-sekündiges internes Update-Video für Teammitglieder aus verschiedenen Abteilungen, das einen kürzlichen Unternehmenserfolg oder eine Verfahrensänderung umreißt und Ihre Microlearning-Plattform für konsistente Trainingsvideos nutzt. Die Ästhetik sollte professionell, aber zugänglich sein, mit individueller Markenbildung, einem beruhigenden Voiceover und einem ruhigen instrumentalen Hintergrund. Nutzen Sie das Aspect-Ratio-Resizing & Exports, um sicherzustellen, dass das Video auf verschiedenen internen Kommunikationskanälen gut aussieht und flexible Betrachtungsoptionen bietet.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie das Microlearning-Video-Tool funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende kompakte Trainingsvideos, um die Wissensspeicherung zu fördern und die Lernergebnisse zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihr Skript in die Plattform zu schreiben oder einzufügen. Unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion wandelt Ihren Text in ansprechende Videoinhalte mit AI-Avataren um.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen & Szenen wählen. Fügen Sie einfach relevante Bilder, Videos und Animationen aus der integrierten Medienbibliothek hinzu.
3
Step 3
Fügen Sie professionelles Audio hinzu
Erzeugen Sie eine natürlich klingende Erzählung für Ihr Video. Nutzen Sie unsere fortschrittliche Voiceover-Generierung, um klare und konsistente Audioinhalte für Ihre Mikrolektionen sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihr Microlearning-Video und bereiten Sie es für die Verteilung vor. Verwenden Sie das Aspect-Ratio-Resizing & Exports, um Ihre Inhalte für jede Plattform zu optimieren und eine breite Reichweite für Ihre Trainingsvideos sicherzustellen.

Anwendungsfälle

Komplexe Bildungsinhalte vereinfachen

Verwandeln Sie komplexe Themen in prägnante, leicht verständliche Microlearning-Videos, um das Verständnis und die Bildungswirkung zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Microlearning-Videos für das Mitarbeitertraining verbessern?

HeyGen bietet ein fortschrittliches Microlearning-Video-Tool, das das Mitarbeitertraining transformiert. Mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen können Sie schnell ansprechende Inhalte erstellen, die die Wissensspeicherung verbessern und Ihre Trainingsvideos effektiver machen.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um ansprechende kompakte Inhalte zu erstellen?

HeyGen bietet eine benutzerfreundliche Plattform mit AI-gestützten Funktionen und einem Drag-and-Drop-Editor, der die Inhaltserstellung einfach macht. Sie können mühelos Microlearning-Videos und andere kompakte Inhalte mit anpassbaren Vorlagen erstellen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaften wirkungsvoll und ansprechend sind.

Ist HeyGen eine geeignete Microlearning-Plattform für die Erstellung von Bildungsinhalten?

Absolut, HeyGen dient als ideale Microlearning-Plattform zur Produktion hochwertiger Bildungsinhalte. Sein intuitives Autorentool und die vielfältigen Funktionen ermöglichen es Ihnen, effektive Lehrmittel und Videos zu erstellen, die bei den Lernenden Anklang finden.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Trainingsvideos mit AI?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Trainingsvideos erheblich durch den Einsatz von AI-gestützten Funktionen. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, mühelos Skripte in Videos mit AI-Avataren und Voiceover-Generierung umzuwandeln, wodurch Ihr gesamter Trainingsworkflow optimiert wird.

