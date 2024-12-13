Microlearning Video Maker: Erstellen Sie ansprechende Schulungsvideos

Erstellen Sie mühelos Microlearning-Videos, die die Wissensspeicherung mit fortschrittlichen AI-Avataren steigern.

Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Microlearning-Video für neue Mitarbeiter, das die Kernwerte des Unternehmens detailliert darstellt. Ziel ist ein professioneller, freundlicher visueller Stil mit klarer Erzählung. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Botschaft zu übermitteln, unterstützt durch Text-zu-Video aus dem Skript für eine nahtlose Inhaltserstellung, um ein ansprechendes Onboarding-Erlebnis zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Microlearning-Video, das darauf abzielt, die Wissensspeicherung für vielbeschäftigte Fachleute zu steigern, indem es eine zentrale Erkenntnis aus einem kürzlich abgehaltenen Workshop präsentiert. Verwenden Sie dynamische und ansprechende Visuals mit beschwingter Hintergrundmusik, nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Entwicklung und die Voiceover-Generierung, um eine professionelle Tonspur hinzuzufügen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 60-sekündiges instruktives Microlearning-Video, das sich an interne Teams richtet, die eine neue Softwarefunktion erlernen. Verwenden Sie einen schrittweisen visuellen Ansatz mit einem ruhigen, informativen Ton. Stellen Sie sicher, dass Sie HeyGens Untertitel/Captions für Barrierefreiheit einbeziehen und relevante Screenshots oder Clips aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung verwenden, um wichtige Punkte effektiv zu veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein lebendiges 15-sekündiges Werbevideo, das die Vorteile eines Microlearning-Video-Makers zeigt, der für Kleinunternehmer und HR-Manager entwickelt wurde, die schnelle Schulungslösungen suchen. Diese energiegeladene Produktion sollte moderne Visuals und eingängige Hintergrundmusik enthalten, HeyGens AI-Avatare für ansprechende Präsentatoren nutzen und die Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte demonstrieren, um die Vielseitigkeit über Plattformen hinweg hervorzuheben.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Microlearning Video Maker funktioniert

Produzieren Sie schnell ansprechende und effektive Microlearning-Videos für Mitarbeiterschulungen, Onboarding und Wissensspeicherung mit AI-gestützten Tools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres prägnanten Skripts. Der AI-Video-Maker verwandelt dann Ihren Text automatisch in ansprechende Szenen.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl lebensechter AI-Avatare, um Ihre Inhalte zu präsentieren und Ihren Microlearning-Videos eine persönliche Note zu verleihen.
3
Step 3
Mit Visuals verbessern
Steigern Sie das Verständnis, indem Sie relevante Medien aus der Stock-Bibliothek hinzufügen, Videovorlagen nutzen oder interaktive Elemente wie Quizze einfügen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre Kurzvideos und exportieren Sie sie in verschiedenen Seitenverhältnissen für einfaches Teilen oder integrieren Sie sie in Ihr LMS für nahtlose Verteilung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle Lern-Snippets produzieren

.

Erstellen Sie schnell kurze, ansprechende Videoclips, die ideal sind, um mundgerechte Lerninhalte und Tipps über verschiedene Plattformen hinweg zu teilen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Mitarbeiterschulungen und Onboarding-Programme verbessern?

HeyGen revolutioniert die Mitarbeiterschulung und das Onboarding, indem es Ihnen ermöglicht, schnell Microlearning-Videos mit einem fortschrittlichen AI-Video-Maker zu erstellen. Unsere Plattform nutzt AI-Avatare und ausgefeilte Text-zu-Sprache-Technologie, um ansprechende Inhalte zu liefern, die die Wissensspeicherung Ihrer Teams steigern.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um Microlearning-Videos einfach zu erstellen?

HeyGen vereinfacht den Prozess zur Erstellung von Microlearning-Videos mit leistungsstarken Funktionen wie Text-zu-Video aus dem Skript, vielfältigen Videovorlagen und realistischen AI-Avataren. Sie können effizient hochwertige Kurzvideos erstellen, komplett mit Voiceover-Generierung und Untertiteln/Captions, um die Inhalte zugänglich und wirkungsvoll zu machen.

Kann HeyGen helfen, die Markenbeständigkeit in Microlearning-Inhalten zu wahren?

Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre Microlearning-Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Nutzen Sie unsere umfangreichen Vorlagen & Szenen und die integrierte Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um mühelos professionelle, markenkonforme Schulungsvideos zu produzieren.

Warum sollte ich HeyGen als meinen Microlearning-Video-Maker wählen?

Die Wahl von HeyGen als Ihren Microlearning-Video-Maker bedeutet, unvergleichliche Geschwindigkeit und Effizienz in der Inhaltserstellung zu gewinnen. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, schnell Microlearning-Videos mit realistischen AI-Avataren und Text-zu-Sprache zu erstellen, wodurch die Produktionszeit erheblich verkürzt wird, während Engagement und Wissensspeicherung maximiert werden.

