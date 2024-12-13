Microlearning-Trainingsvideo-Ersteller: Erstellen Sie ansprechende Videos
Steigern Sie das Wissen und die Mitarbeiterbindung mit interaktiven Microlearning-Videos unter Verwendung von AI-Avataren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-sekündiges Produkt-Demonstrationsvideo für potenzielle Kunden, das die nahtlose Erfahrung einer neuen Softwarefunktion zeigt. Verwenden Sie klare, moderne Visuals und informative Untertitel, um die Vorteile hervorzuheben und die Zuschauer Schritt für Schritt durch die Nutzung zu führen.
Produzieren Sie ein autoritatives, aber zugängliches 30-sekündiges Compliance-Video für alle Unternehmensmitarbeiter, das wichtige Sicherheitsprotokolle als Teil des Unternehmenstrainings verstärkt. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen sowie die Unterstützung durch die Medienbibliothek, um eindrucksvolle Szenarien und eine klare, überzeugende Stimme zu schaffen, die das Wissen festigt.
Gestalten Sie ein inspirierendes 50-sekündiges Trainingsvideo mit schnellen Tipps für effektives öffentliches Sprechen, das sich an Fachleute richtet, die ihre Fähigkeiten durch kurze Lektionen verbessern möchten. Integrieren Sie dynamische visuelle Elemente und eine selbstbewusste Erzählung, nutzen Sie das Resizing von Seitenverhältnissen und Exporte für eine optimale Verbreitung auf verschiedenen Plattformen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Training-Engagement und die Wissensspeicherung.
Nutzen Sie AI, um dynamische Microlearning-Videos zu erstellen, die das Engagement der Lernenden und die Wissensspeicherung erheblich verbessern.
Skalieren Sie Trainingsinhalte global.
Produzieren Sie eine größere Menge an Microlearning-Kursen und erweitern Sie Ihre Trainingsreichweite auf diverse Lernende weltweit.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Microlearning-Trainingsvideos?
HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von Microlearning-Videos, indem es Skripte mithilfe fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie und realistischer AI-Avatare in professionellen Inhalt verwandelt. Dies ermöglicht es Unternehmen, schnell ansprechende Schulungsmaterialien zu erstellen, ohne umfangreiche Videoproduktionserfahrung.
Welche Funktionen bietet HeyGen, um Microlearning-Videos ansprechender zu gestalten?
HeyGen steigert das Engagement in Microlearning-Videos durch Funktionen wie anpassbare AI-Avatare, vielfältige Voiceover-Generierung und die Integration visueller Elemente aus der Medienbibliothek. Nutzer können auch professionelle Vorlagen nutzen und Untertitel hinzufügen, um fesselnde und zugängliche Trainingsvideos zu erstellen.
Kann HeyGen zur Skalierung der Produktion von Unternehmensschulungsvideos in einer Organisation verwendet werden?
Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, die Videoproduktion für Unternehmensschulungen effizient zu skalieren. Seine Fähigkeiten, einschließlich Text-zu-Video, Branding-Kontrollen und einfacher Exportoptionen, ermöglichen es Organisationen, konsistent hochwertige Schulungsvideos für verschiedene Lernziele zu produzieren.
Unterstützt HeyGen die Erstellung von mehrsprachigen Microlearning-Videos für eine globale Belegschaft?
Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung mehrsprachiger Videos, sodass Sie mit Ihrem Microlearning-Inhalt ein globales Publikum erreichen können. Seine fortschrittliche Voiceover-Generierung und automatische Untertitelungsfunktionen stellen sicher, dass Ihre Schulungsvideos für verschiedene Sprachgruppen zugänglich und effektiv sind.