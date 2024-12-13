Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Video für angehende Content-Ersteller vor, das zeigt, wie sie hochwertige AI UGC-Videos produzieren können, ohne vor der Kamera erscheinen zu müssen. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und optimistisch sein, mit verschiedenen virtuellen Persönlichkeiten, die mit HeyGens AI-Avataren in verschiedenen ansprechenden Umgebungen erstellt wurden, ergänzt durch eine freundliche, gesprächige Stimme, die die Einfachheit der Inhaltserstellung erklärt.

Video Generieren