Mikro-UGC-Video-Generator für authentische AI-Videoanzeigen
Produzieren Sie mühelos hochkonvertierende UGC-Videoanzeigen und senken Sie die Produktionskosten mit unserer AI-Avatar-Technologie, die Ihren Marketing-Workflow und ROAS verbessert.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Für Marken, die ihre Reichweite skalieren möchten, entwickeln Sie ein 45-sekündiges Mikro-UGC-Video, das die Kraft zeigt, einfache Konzepte in überzeugende UGC-Videoanzeigen zu verwandeln. Der visuelle Stil sollte professionell und sauber sein, die Produktnutzung oder Vorteile hervorheben, mit einer klaren, autoritativen Stimme, die direkt aus HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript abgeleitet ist, und sich an kleine bis mittelgroße Unternehmen richtet.
Erweitern Sie Ihre globale Reichweite mit einem 60-sekündigen Video, das sich an internationale Marketingteams und E-Commerce-Unternehmen richtet. Dieses Video sollte die nahtlose Erstellung von mehrsprachigen Videos mit lebensechten AI-Schauspielern veranschaulichen. Der visuelle Stil sollte dynamisch und kulturell sensibel sein, mit Sprachgenerierung in mehreren Sprachen, die die Klarheit und Wirkung lokalisierter Botschaften zeigt.
Müssen Sie schnell auf Marketingkampagnen reagieren? Erstellen Sie ein schnelles 15-sekündiges Video für Marketingfachleute und Agenturen, das sich darauf konzentriert, wie man unbegrenzte Anzeigenvariationen generiert. Der visuelle Stil sollte schnell und prägnant sein und schnelle Übergänge zwischen verschiedenen konzeptionellen Szenen zeigen, die aus HeyGens Vorlagen & Szenen erstellt wurden, begleitet von einer aufregenden, wirkungsvollen Stimme.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erzeugen Sie leistungsstarke Videoanzeigen.
Produzieren Sie schnell überzeugende, hochkonvertierende UGC-Style-Videoanzeigen, die bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden und die Kampagnen-ROAS steigern.
Erstellen Sie ansprechende Social-Media-Inhalte.
Erstellen Sie mühelos dynamische und authentische Mikro-UGC-Videos für soziale Medien, um das Publikum zu fesseln und die Interaktion zu erhöhen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von UGC-Videoanzeigen?
HeyGen ermöglicht es Marken und Erstellern, authentisch aussehende UGC-Videoanzeigen mit realistischen AI-Schauspielern und AI-Avataren zu generieren. Dies erlaubt schnelle Iterationen und skalierbare Inhaltserstellung innerhalb Ihres Marketing-Workflows.
Kann HeyGen mehrsprachige Videos für ein globales Publikum produzieren?
Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung von mehrsprachigen Videos, indem Skripte in verschiedene Sprachversionen umgewandelt werden, komplett mit AI-Avataren, die die Sprache sprechen. Diese Fähigkeit hilft Marken, ein breiteres, internationales Publikum effektiv zu erreichen.
Welche Vorteile ziehen Marketer aus der AI-Videoerstellung von HeyGen?
Marketer können ihren Marketing-Workflow erheblich optimieren, indem sie mit HeyGen schnell unbegrenzte Anzeigenvariationen generieren. Dieser innovative Ansatz hilft, die Produktionskosten zu senken und die Effektivität der Kampagnen zu steigern.
Ist HeyGen geeignet für die Erstellung von Mikro-UGC-Videoinhalten?
Absolut, HeyGen ist als leistungsstarker Mikro-UGC-Video-Generator konzipiert, der es Marken und Erstellern ermöglicht, mühelos authentisch aussehende Videos zu produzieren. Nutzen Sie AI-Schauspieler, um Ihre Botschaft überzeugend und in großem Maßstab zu vermitteln.