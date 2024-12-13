Erstellen Sie sofort wirkungsvolle Mikro-Trainingsvideoserien

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges kompaktes Trainingsmodul zur Kundenschulung, das eine neue Softwarefunktion demonstriert. Das Video sollte eine saubere, moderne Ästhetik mit fröhlicher Hintergrundmusik haben und HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen, um den Lehrinhalt schnell zu animieren und mit automatischen Untertiteln/Caption für Genauigkeit zu sorgen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 60-sekündiges kurzes Informationsvideo zur Kompetenzsteigerung, das einen schnellen Produktivitätstrick für Verkaufsteams zeigt. Dieses Video benötigt einen dynamischen, instruktiven visuellen Stil mit praktischen Beispielen und nutzt HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevantes B-Roll-Material sowie polierte Vorlagen & Szenen, um ein hochwertiges Erscheinungsbild zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Entwerfen Sie ein 20-sekündiges ansprechendes Trainingsvideo, um das Wissen eines bestehenden Teams über eine kürzliche Richtlinienänderung zu festigen. Der Stil sollte energisch und prägnant sein, die wichtigsten Erkenntnisse mit klaren visuellen und akustischen Elementen hervorheben und für die mobile Ansicht optimiert sein, indem HeyGens Größenanpassungs- und Exportfunktion genutzt wird und die Zugänglichkeit mit Untertiteln/Caption sichergestellt wird.
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man eine Mikro-Trainingsvideoserie erstellt

Entwickeln Sie ansprechende, kompakte Trainingsmodule effizient, um das Wissen und die Kompetenzentwicklung in Ihrer Organisation zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie einen AI-Avatar
Beginnen Sie mit dem Schreiben eines prägnanten Skripts für Ihre Mikro-Lernvideos, in dem Sie Ihre Hauptziele skizzieren. Wählen Sie dann einen AI-Avatar, um Ihre Inhalte zu präsentieren.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende visuelle und interaktive Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihre kompakten Trainingsmodule mit relevanten visuellen Elementen aus HeyGens Medienbibliothek und binden Sie interaktive Elemente ein, um das Engagement zu steigern.
3
Step 3
Wenden Sie Branding an und stellen Sie die Zugänglichkeit sicher
Passen Sie Ihre Mikro-Trainingsvideoserie mit HeyGens Branding-Steuerungen für Logo und Farben an, um ein konsistentes Erscheinungsbild in Ihren Inhalten zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und bereitstellen Sie Ihre Trainingsmodule
Sobald sie fertiggestellt sind, exportieren Sie Ihre kurzen informativen Videos mit Größenanpassung, um sie perfekt für jede Plattform oder jedes Lernmanagementsystem zu machen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie schnelle, informative Trainingsvideos

Generieren Sie schnell kurze, ansprechende Mikro-Trainingsvideos und -clips, um den Lernenden effizient wichtige Informationen zu vermitteln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Mikro-Lernvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen aus dem Skript, um schnell ansprechende, kompakte Trainingsmodule zu produzieren. Dies rationalisiert die Inhaltserstellung und erleichtert die Entwicklung von Bildungsinhalten für verschiedene Lernziele ohne komplexe Videoproduktion.

Kann HeyGen bei der Erstellung interaktiver Trainingsvideos für die Mitarbeiterentwicklung helfen?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, kurze informative Videos mit professionellen AI-Avataren und benutzerdefinierten Voiceovers zu gestalten, ideal für Unternehmensschulungen und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Diese ansprechenden Trainingsvideos steigern das Wissen und die Kompetenzentwicklung in Ihrer Organisation erheblich.

Welche Arten von kompakten Trainingsmodulen kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von kurzen informativen Videos erstellen, von Kompetenzsteigerungstutorials bis hin zu Kundenschulungsmodulen und umfassenden Mikro-Trainingsvideoserien. Die benutzerfreundlichen Vorlagen und Text-zu-Video-Funktionen ermöglichen die schnelle Entwicklung effektiver Trainingsvideos für jedes Lernmanagementsystem.

Wie unterstützt HeyGen die Markenbildung und Zugänglichkeit für Mikro-Trainingsserien?

HeyGen bietet robuste Markensteuerungen, mit denen Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre Mikro-Trainingsvideoserien integrieren können, um eine konsistente visuelle Identität zu gewährleisten. Zusätzlich verbessern automatische Untertitel und Caption die Zugänglichkeit, sodass Ihre visuellen Inhalte und Erzählungen ein breiteres, inklusiveres Publikum erreichen.

