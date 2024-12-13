Microlearning-Videoersteller für ansprechende Schulungsvideos

Steigern Sie die Wissensspeicherung mit professionellen KI-Avataren, um mühelos ansprechende Microlearning-Videos zu erstellen.

488/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Erklärvideo für bestehende Kunden, das das neueste Update Ihrer mobilen App hervorhebt. Dieses kompakte Video benötigt einen dynamischen, bildschirmaufgezeichneten visuellen Ansatz, gepaart mit einer enthusiastischen, leicht verständlichen Erzählung, die mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript für effiziente Inhaltserstellung und optimale Kundenschulung erstellt wird.
Beispiel-Prompt 2
Ein prägnantes 30-sekündiges Schulungsvideo wird für Ihr internes IT-Support-Team benötigt, das eine schnelle Lösung für ein häufiges Softwareproblem demonstriert, um das Wissen zu festigen. Die Präsentation sollte direkt und visuell ansprechend sein, mit wirkungsvollen Animationen und einer selbstbewussten, autoritativen Stimme, verfeinert mit HeyGens Voiceover-Generierung, um klare Anweisungen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein ansprechendes 50-sekündiges Microlearning-Video für L&D-Profis, das Einblicke in effektive Feedback-Strategien für Remote-Teams bietet. Dieses Video sollte eine moderne, energetische visuelle Ästhetik mit einfachen Grafiken und einem freundlichen, ermutigenden Ton aufweisen, wobei HeyGens Vorlagen & Szenen zur Beschleunigung der Erstellung und Untertitel für Barrierefreiheit genutzt werden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Microlearning-Videoersteller funktioniert

Vereinfachen Sie die Erstellung von ansprechenden, kurzen Bildungsinhalten mit einer intuitiven, KI-gestützten Plattform, die die Wissensspeicherung mühelos steigert.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein oder erstellen Sie Inhalte
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Bildungsmaterials. Unsere Plattform nutzt Ihr Skript, um sofort die Grundlage für Ihr Microlearning-Video zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und Ihre Szene
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie einen KI-Avatar auswählen, der Ihre Botschaft präsentiert, und aus verschiedenen Vorlagen und Szenen für ein poliertes, professionelles Aussehen wählen.
3
Step 3
Wenden Sie Branding und Voiceover an
Passen Sie Ihr Video mit Ihren Branding-Kontrollen an, indem Sie Ihr Logo und Ihre Farben hinzufügen. Erzeugen Sie ein natürlich klingendes Voiceover und sorgen Sie mit automatischen Untertiteln für Barrierefreiheit.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr kompaktes Video
Finalisieren Sie Ihre Microlearning-Erstellung und exportieren Sie sie mühelos in mehreren Seitenverhältnissen, sodass sie bereit für nahtlose Verteilung oder LMS-Integration ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Bildungsinhalte

.

Nutzen Sie KI, um komplexe Themen in leicht verständliche Microlearning-Videos zu zerlegen, die das Verständnis und die Bildungsergebnisse in jedem spezialisierten Bereich verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Microlearning-Videos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, schnell ansprechende Microlearning-Videos mit KI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Videoskript ein, und HeyGen generiert professionelle, kompakte Videos, die sich perfekt für Schulungen oder Kundenschulungen eignen.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Werkzeug für die Wissensspeicherung in Schulungen?

HeyGen hilft, die Wissensspeicherung zu verbessern, indem es die schnelle Erstellung von ansprechenden Schulungsvideos ermöglicht. Mit Funktionen wie KI-Voiceover, Untertiteln und anpassbaren Vorlagen können Sie wirkungsvolle, kompakte Lerninhalte liefern, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Kann HeyGen bei der Erstellung von Videos für die Einarbeitung von Mitarbeitern oder die Kundenschulung helfen?

Absolut. HeyGen ist darauf ausgelegt, vielfältige Bedürfnisse zu unterstützen, einschließlich der reibungslosen Einarbeitung von Mitarbeitern und klarer Kundenschulung. Sie können KI-Avatare und Text-zu-Sprache-Technologie nutzen, um professionelle Erklärvideos mühelos zu erstellen, ohne umfangreiche Videobearbeitungskenntnisse zu benötigen.

Wie nutzt HeyGen KI, um hochwertige Schulungs- und Erklärvideos zu produzieren?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI, um Textskripte in dynamische Videos mit lebensechten KI-Avataren und natürlichen KI-Voiceovers zu verwandeln. Diese Technologie, kombiniert mit Optionen für Branding-Kontrollen und Größenanpassung des Seitenverhältnisses, gewährleistet professionelle, anpassbare Videoproduktion für verschiedene Anwendungen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo