Metrik-Video-Maker: Analysieren & Verbessern Sie die Videoleistung

Verwandeln Sie komplexe Videoanalysen in klare, umsetzbare Berichte mit AI-Video-Generierung, die durch Text-zu-Video aus einem Skript unterstützt wird.

Entdecken Sie, wie Sie mühelos die Leistung Ihrer Videos mit einem 60-sekündigen Erklärvideo für Marketingmanager und Content-Ersteller nachverfolgen können. Dieses Video sollte einen professionellen, datengetriebenen visuellen Stil annehmen, ergänzt durch eine klare, selbstbewusste Voiceover, die mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde, um die Wirkung eines leistungsstarken Metrik-Video-Makers zu veranschaulichen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video, das die Einfachheit der Erstellung umfassender Videoberichte zeigt, konzipiert für Business-Analysten und Marketingteams. Der visuelle und akustische Stil sollte modern, sauber und energiegeladen sein, mit peppiger Musik und animierten Grafiken, während HeyGens AI-Avatare effektiv genutzt werden, um wichtige Erkenntnisse aus Ihrem AI-Video-Generator zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein wirkungsvolles 30-sekündiges Video für Social-Media-Strategen und digitale Vermarkter, das zeigt, wie verbesserte Videoanalysen das Engagement für ihre Videoinhalte erheblich steigern können. Verwenden Sie einen dynamischen und ansprechenden visuellen Stil mit schnellen Schnitten und eingängiger Hintergrundmusik und stellen Sie sicher, dass HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für maximale Zugänglichkeit und Reichweite enthalten ist.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein anspruchsvolles 60-sekündiges Video für Vertriebsleiter und Führungsteams, das die Kraft effektiver Datenvisualisierung veranschaulicht, um wichtige Leistungsindikatoren zu klären und Videomarketingstrategien zu verbessern. Dieses Video sollte einen minimalistischen visuellen Stil, einen autoritativen Ton und subtile Ambient-Musik aufweisen und HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, um komplexe Daten klar zu präsentieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Metrik-Video-Maker

Verwandeln Sie komplexe Daten in ansprechende Videoberichte mit unserem intuitiven AI-Video-Generator, der Ihre Videoanalysen für jedes Publikum klar und wirkungsvoll macht.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Videovorlagen, die für Metriken und Datenvisualisierung entwickelt wurden. Geben Sie einfach Ihre Leistungskennzahlen ein oder laden Sie Ihre Daten hoch.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Daten und Medien hinzu
Integrieren Sie mühelos Ihre Videomesswerte und unterstützende visuelle Elemente aus unserer umfangreichen Medienbibliothek. Ziehen Sie Elemente per Drag-and-Drop, um überzeugende Datenvisualisierungen zu erstellen.
3
Step 3
Wenden Sie professionelle Voiceovers an
Erstellen Sie klare und ansprechende Erzählungen für Ihr Video, indem Sie natürliche Voiceovers aus Ihrem Skript anwenden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Video-Performance-Einblicke effektiv vermittelt werden.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihren Bericht
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen für diverse Plattformen. Teilen Sie Ihre wirkungsvollen Videoberichte, um Ihre Videoanalysen mühelos zu kommunizieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Visualisieren Sie Leistungs- und Erfolgskennzahlen

.

Verwandeln Sie komplexe Daten in ansprechende AI-Videos, die wichtige Leistungsindikatoren hervorheben und greifbaren Geschäftserfolg und Wachstum demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Videomarketingstrategie verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle Marketingvideos mit seinem fortschrittlichen AI-Video-Generator zu erstellen, wodurch Ihre Videoinhaltsproduktion optimiert und das Engagement auf Social-Media-Plattformen gesteigert wird.

Welche Rolle spielt HeyGen beim Verständnis von Videomesswerten und -leistung?

Während sich HeyGen auf AI-Video-Generierung konzentriert, ermöglichen seine Fähigkeiten die Produktion überzeugender Videoinhalte, die für effektive Videoanalysen vorbereitet sind, sodass Sie wichtige Videomesswerte wie Aufrufzahlen und Wiedergabezeit nachverfolgen können, um das Engagement Ihrer Videos zu verstehen.

Bietet HeyGen Videovorlagen zur Vereinfachung der Inhaltserstellung an?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl anpassbarer Videovorlagen, die die Inhaltserstellung vereinfachen und es den Nutzern ermöglichen, effizient hochwertige Geschäftsvideos ohne umfangreiche Bearbeitungserfahrung zu produzieren.

Wie trägt die Nutzung von HeyGen zu Geschäftsauswirkungen und -zielen bei?

Durch die Nutzung der AI-Fähigkeiten von HeyGen können Unternehmen ansprechende Videoinhalte generieren, die die Markenkommunikation verbessern, die Lead-Generierung vorantreiben und letztendlich zur Erreichung wichtiger Geschäftsziele und einer starken Video-ROI beitragen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo