Messaging-Training-Video-Generator: Erstellen Sie ansprechende Kurse

Erstellen Sie immersive Mitarbeiterschulungen mit dynamischen AI-Avataren, die Ihre Onboarding-Videos ansprechend und kosteneffizient machen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein ansprechendes 60-Sekunden-Video für L&D-Teams und HR-Manager, die eine optimierte Inhaltserstellung benötigen. Dieses Video sollte einen freundlichen und informativen visuellen Stil annehmen und vorgefertigte Templates & Szenen verwenden, um die Einfachheit der Erstellung von professionellen Onboarding-Videos zu veranschaulichen. Der Ton wird einladend und beruhigend sein und betonen, wie HeyGen den gesamten Videoerstellungsprozess mit gebrauchsfertigen Layouts vereinfacht.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein dynamisches 30-Sekunden-Video für Content-Ersteller und Marketing-Teams vor, die schnell Erklärinhalte produzieren möchten. Das Video sollte einen energetischen und modernen visuellen Stil haben und die nahtlose Umwandlung von Text zu Video direkt aus einem Skript demonstrieren. Ein begeisterter AI-Sprachgenerator wird den Prozess erzählen und zeigen, wie komplexe Ideen klar und schnell kommuniziert werden, um die Gesamtwirkung der Botschaft zu verstärken.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein überzeugendes 50-Sekunden-Video für Kleinunternehmer und digitale Vermarkter, die eine effiziente AI-Videoplattform suchen. Visuell sollte das Video sauber und professionell sein und die Flexibilität der Größenanpassung und Exporte für verschiedene Social-Media-Plattformen zeigen. Der begleitende Ton wird selbstbewusst und prägnant sein und hervorheben, wie HeyGen die Videoerstellung für verschiedene Kanäle optimiert, um maximale Reichweite und Engagement zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Messaging-Training-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Schulungsinhalte in dynamische und ansprechende Videos mit unserer AI-gestützten Plattform, die die Videoerstellung für effektive Botschaften vereinfacht.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Schulungsnachricht oder Ihres Skripts. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video-Technologie, um Ihre Inhalte für die AI-Generierung vorzubereiten, sodass Sie Ihre Ideen mühelos in ein visuelles Format übersetzen können.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die als Ihr Bildschirmpräsentator fungieren. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihren Schulungsnachrichten eine menschliche Note zu verleihen, ohne Kameras oder Schauspieler zu benötigen.
3
Step 3
Visuelle und Audio-Verbesserungen anwenden
Verbessern Sie Ihr Video mit reichhaltigen visuellen Elementen, Hintergrundmusik und einer natürlichen AI-Sprachüberlagerung. Nutzen Sie unsere Sprachüberlagerungsfunktion, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und professionell übermittelt wird.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Ihres Videos
Sobald Ihr Schulungsvideo fertig ist, exportieren Sie es einfach im gewünschten Seitenverhältnis. Ihr professionelles Video ist nun bereit für die nahtlose Integration in Ihr LMS oder zur Verbreitung über Plattformen, um die Reichweite Ihrer Botschaft zu maximieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Botschaften & Bildung

Verwandeln Sie komplexe Botschaften oder technische Themen in klare, verständliche AI-gestützte Schulungsvideos, um das Verständnis und die Bildungsauswirkung für alle Lernenden zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die kreative Videoproduktion mit AI-Avataren verbessern?

HeyGen hebt die kreative Videoproduktion auf ein neues Niveau, indem es fortschrittliche AI-Avatare nutzt, um Text-zu-Video-Skripte in fesselndes visuelles Storytelling zu verwandeln. Unsere Plattform bietet eine intuitive AI-Videoplattform, um mühelos hochwertige AI-generierte Videos zu erstellen, wodurch komplexe Videoproduktion für jeden zugänglich wird.

Welche Vorteile bietet HeyGen bei der Erstellung von Schulungsvideos?

HeyGen bietet einen leistungsstarken Messaging-Training-Video-Generator, der es L&D-Teams ermöglicht, Mitarbeiterschulungen und Onboarding-Videos effizient zu produzieren. Mit einer Vielzahl von Templates und einem integrierten AI-Sprachgenerator vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung wirkungsvoller Schulungserlebnisse.

Kann HeyGen Markenelemente und visuelles Storytelling für Marketingvideos anpassen?

Ja, HeyGen ermöglicht eine umfassende Anpassung von Markenelementen, um sicherzustellen, dass Ihre Marketingvideos und Produkterklärungen perfekt mit Ihrem visuellen Storytelling übereinstimmen. Sie können Ausdrücke leicht anpassen und Ihr einzigartiges Branding in jedes AI-generierte Video integrieren.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von mehrsprachigen Videos und Onboarding-Inhalten?

Absolut, HeyGen macht es einfach, mehrsprachige Videos zu erstellen und erweitert so Ihre Reichweite für Mitarbeiterschulungen und globale Onboarding-Videos. Unser AI-Videogenerator unterstützt verschiedene Sprachen und stellt sicher, dass Ihre Botschaft weltweit mit synchronisiertem Audio und genauen Untertiteln verstanden wird.

