Menü-Erklärvideo-Macher: Erstellen Sie schnell ansprechende Videos

Erstellen Sie mühelos professionelle Erklärvideos mit unseren intuitiven Drag-and-Drop-Tools und vielseitigen Vorlagen.

430/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Erklärvideo vor, das für technikaffine Restaurant-Startups entwickelt wurde und die Vorteile digitaler Menüs veranschaulicht. Mit einem modernen, sauberen animierten visuellen Stil und fröhlicher Hintergrundmusik wird dieses Video HeyGens "AI-Avatare" nutzen, um die Vorteile zu präsentieren und komplexe Informationen zu vereinfachen, beginnend mit einem "Text-zu-Video aus Skript"-Prozess für ihre "animierten Videos".
Beispiel-Prompt 2
Wie können Eventplaner ein maßgeschneidertes Catering-Menü mit Flair präsentieren? Dieses 60-sekündige Video, das für sie gedacht ist, wird zeigen, wie man einen wirklich "individuellen Stil" mit HeyGens umfangreicher "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" für elegante Visuals und dezente Hintergrundmusik erreicht. Es wird auch die Einfachheit hervorheben, zugängliche "Untertitel/Untertitel" hinzuzufügen, um fesselnde "Erklärvideos" zu erstellen, die Kunden begeistern.
Beispiel-Prompt 3
Für kleine Cafébesitzer kann eine schnelle 15-sekündige "Produktdemo", die sich auf ein Signature-Gericht konzentriert, den Umsatz steigern. Dieses kurze, wirkungsvolle Video wird appetitliche Nahaufnahmen und dynamische Schnitte verwenden, verstärkt durch verlockende Soundeffekte und eine prägnante Stimme, die zeigt, wie HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" Inhalte schnell für verschiedene Plattformen anpasst und dabei effiziente "Voiceover-Generierung" für überzeugende "Menü-Erklärvideo-Macher"-Präsentationen nutzt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Menü-Erklärvideo-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Erklärvideos mit AI-gestützten Tools, die Ihre Ideen in nur wenigen Klicks in fesselnde visuelle Geschichten verwandeln.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen, um Ihr Erklärvideo-Projekt zu starten und eine polierte und ansprechende Grundlage mit Vorlagen & Szenen zu gewährleisten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript hinzu
Fügen Sie Ihr Textskript ein und nutzen Sie den Text-zu-Video-Erstellungsprozess, um sofort ein ansprechendes Video mit professionellen Voiceovers zu generieren, indem Sie Text-zu-Video aus Skript verwenden.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Design an
Personalisieren Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen (Logo, Farben) und integrieren Sie mühelos Medien aus der Bibliothek, um einen wirklich individuellen Stil zu erreichen, der Ihre Marke widerspiegelt.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Schließen Sie Ihr Projekt ab, indem Sie Ihr bevorzugtes Seitenverhältnis auswählen und Ihr hochwertiges Erklärvideo exportieren, bereit, Ihr Publikum auf jeder Plattform mit Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte zu begeistern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Menü-Training des Personals

.

Nutzen Sie AI-Erklärvideos, um das Personal effektiv über neue Menüelemente, Specials und Zubereitung zu schulen und das Engagement und die Behaltensquote zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, einzigartige animierte Videos mit individuellen Stilen zu erstellen?

HeyGen bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und umfangreiche Vorlagen, die es einfach machen, animierte Videos zu erstellen. Sie können visuelle Elemente leicht anpassen und AI-Avatare integrieren, um einen wirklich einzigartigen und markengerechten Stil für Ihre Inhalte zu erreichen.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Erklärvideo-Macher für Produktdemos oder Schulungsinhalte?

HeyGen vereinfacht den Text-zu-Video-Erstellungsprozess, sodass Sie schnell ansprechende Erklärvideos für Produktdemos oder Schulungsinhalte produzieren können. Mit einem fortschrittlichen AI-Sprachgenerator und AI-Avataren liefert HeyGen klare, professionelle Botschaften ohne komplexe Videobearbeitung.

Vereinfacht HeyGen den Text-zu-Video-Erstellungsprozess für Marketing-Promos?

Absolut, HeyGen macht die Erstellung von AI-Videos aus Text unglaublich einfach. Seine intuitiven Drag-and-Drop-Tools und der robuste AI-Sprachgenerator ermöglichen es Ihnen, Skripte mühelos und schnell in ausgefeilte Marketing-Promos zu verwandeln.

Kann ich mit HeyGens Tools einfach benutzerdefinierte Voiceovers hinzufügen und meine Videos bearbeiten?

Ja, HeyGen bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche mit leistungsstarken Drag-and-Drop-Tools für nahtlose Videobearbeitung und das Hinzufügen benutzerdefinierter Voiceovers. Dieser umfassende Ansatz stellt sicher, dass Sie präzise Kontrolle über Ihre Inhalte haben und Ihre Botschaft genau so übermittelt wird, wie beabsichtigt.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo