Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video, das die Kernvorteile und die Struktur Ihres neuen Mentoring-Programms erklärt, und richten Sie sich dabei an potenzielle Unternehmensmentoren und Mentees. Der visuelle Stil sollte professionell und inspirierend sein, mit ruhiger instrumentaler Hintergrundmusik und klarer Erzählung. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion, um Ihr detailliertes Programmskript effizient in ansprechende Bildungsinhalte zu verwandeln und sicherzustellen, dass jede wichtige Botschaft perfekt vermittelt wird.

Video Generieren