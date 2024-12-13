Erstellen Sie ein 45-sekündiges "Mentor Spotlight"-Video für angehende Fachleute, das die Reise und den Einfluss einer Person feiert. Dieses Video sollte einen warmen, ermutigenden visuellen Stil haben, untermalt von einer mitreißenden, inspirierenden Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um die wertvollen Einsichten des Mentors zu artikulieren und eine inspirierende Geschichte zu weben, die beim Publikum Anklang findet.

Video Generieren