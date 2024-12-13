Ja, HeyGen ist so konzipiert, dass es 'anfängerfreundlich' ist, was es jedem einfach macht, hochwertige Videos zur 'Bewusstseinsförderung für mentale Gesundheit' zu produzieren. Die intuitive Benutzeroberfläche und 'AI-Kreativvorschläge' leiten die Nutzer an, wirkungsvolle Inhalte zu erstellen, die das allgemeine 'Wohlbefinden' unterstützen.