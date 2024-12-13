4

Step 4

Exportiere dein Tribut

Überprüfen und finalisieren Sie Ihr Erinnerungsvideo, um sicherzustellen, dass jedes Detail perfekt ist. Exportieren Sie dann Ihr Tributvideo ganz einfach, indem Sie flexible Optionen zur Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exportoptionen nutzen, um es auf jeder Plattform zu teilen.