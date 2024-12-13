Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video, das sich an Entwickler und Technikbegeisterte richtet und zeigt, wie die AI-Video-Bearbeitung von HeyGen komplexe Prozesse vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und futuristisch sein, mit einem professionellen, AI-generierten Voiceover, das die technische Eleganz erklärt. Dieses Video sollte die nahtlose "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion hervorheben und demonstrieren, wie ein einfaches Skript in eine ausgefeilte Präsentation mit einem AI-Avatar verwandelt wird.

Video Generieren