Videobearbeitungs-Abonnementservices für Profis

Erschließen Sie die Kraft von KI-Avataren und heben Sie Ihr Videomarketing auf ein neues Level mit unserem Mitgliedschaftsprogramm, das unbegrenzte Überarbeitungen und einen dedizierten Projektmanager bietet.

eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Beherrschung des Social Media Marketings'eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Beherrschung des Social Media Marketings'

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Versuchen Sie es mit einem dieser Vorschläge.

Aufforderung 1
Zielgruppe sind Kreative und Agenturen: Dieses 60-Sekunden-Video geht auf die Vorteile einer Mitgliedschaft bei HeyGen ein. Erfahren Sie, wie unbegrenzte Überarbeitungen und ein dedizierter Projektmanager Ihre Videomarketingstrategien verbessern können. Das Video besticht durch einen dynamischen und ansprechenden visuellen Stil, mit einem von HeyGens fortschrittlicher Technologie generierten Voiceover, das Ihre Botschaft klar und eindrucksvoll vermittelt.
Aufforderung 2
Dieses 30-Sekunden-Video ist für Marketingteams konzipiert, die ihren Content-Erstellungsprozess optimieren möchten. Es hebt die Videobearbeitungswerkzeuge von HeyGen hervor und betont die Flexibilität der Preiskategorien, die auf verschiedene Projektanforderungen zugeschnitten sind. Der visuelle Stil ist lebendig und dynamisch, mit schnellen Schnitten und Übergängen, während Untertitel die Zugänglichkeit und das Engagement erhöhen, was es perfekt für Social-Media-Kampagnen macht.
Aufforderung 3
Zielgruppe sind Freiberufler und unabhängige Kreative, dieses 45-Sekunden-Video präsentiert das kreative Potenzial, das durch die professionellen Videomacher-Funktionen von HeyGen freigesetzt wird. Mit einem Fokus auf die Rolle eines Kreativdirektors veranschaulicht die Erzählung, wie HeyGens Vorlagen und Szenen Ideen in polierte Videos verwandeln können. Der visuelle Stil ist künstlerisch und filmisch, kombiniert mit einem mitreißenden Soundtrack, und demonstriert die Fähigkeit der Plattform, mühelos Inhalte von hoher Qualität zu produzieren.
Kopieren Sie die Aufforderung
In das Erstellungsfeld einfügen
Sehen Sie, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos

End-to-End-Videogenerierung

Mit Struktur und Absicht erstellt

Bewertungen

Wie das Mitgliedschaftsprogramm für Videoproduzenten funktioniert

Werden Sie Mitglied unseres Programms, um Zugang zu erstklassigen Videobearbeitungswerkzeugen zu erhalten und Ihre Videomarketing-Bemühungen zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Konto
Melden Sie sich für unser Mitgliedschaftsprogramm an, um einen Satz professioneller Videobearbeitungswerkzeuge freizuschalten. Genießen Sie Funktionen wie Drag-and-Drop, um Ihren kreativen Prozess zu optimieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Preiskategorie
Wählen Sie aus verschiedenen Preiskategorien, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passen. Jede Kategorie bietet unterschiedliche Zugangsstufen zu unseren Video-Bearbeitungsabonnements an, um sicherzustellen, dass Sie den größten Wert erhalten.
3
Step 3
Einen dedizierten Projektmanager hinzufügen
Verbessern Sie Ihren Arbeitsablauf, indem Sie Ihrem Team einen dedizierten Projektleiter hinzufügen. Diese Funktion stellt sicher, dass Ihre Projekte mit Präzision und Effizienz bearbeitet werden.
4
Step 4
Unbegrenzte Änderungen anwenden
Nutzen Sie unbegrenzte Überarbeitungen, um Ihre Videos zu perfektionieren. Arbeiten Sie mit unserem Kreativdirektor zusammen, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt den höchsten Ansprüchen genügt.

Anwendungsfälle

HeyGen befähigt Video-Marketing-Agenturen und professionelle Videoproduzenten mit KI-gesteuerten Werkzeugen dazu, schnell leistungsstarke Videos zu erstellen und Mitgliedsprogramme mit fesselnden Inhalten zu bereichern.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten mit fesselnden KI-Videos

Häufig gestellte Fragen

Was macht HeyGen zu einer Top-Wahl für Abonnementdienste zur Videobearbeitung?

HeyGen stands out in video editing subscription services by offering AI avatars and text-to-video capabilities, allowing users to create professional videos efficiently. With features like voiceover generation and a comprehensive media library, HeyGen ensures a seamless creative process.

Wie können Videomarketing-Agenturen von den Werkzeugen von HeyGen profitieren?

Video-Marketing-Agenturen können die Drag-and-Drop-Oberfläche und die Branding-Optionen von HeyGen nutzen, um schnell hochwertige Inhalte zu erstellen. Die Vorlagen und Szenen der Plattform vereinfachen den kreativen Prozess und erleichtern es, den Anforderungen der Kunden präzise zu entsprechen.

Warum ist HeyGen ideal für professionelle Videomacher?

HeyGen eignet sich perfekt für professionelle Videomacher aufgrund seiner fortgeschrittenen Videobearbeitungswerkzeuge, einschließlich des Änderns des Seitenverhältnisses und des Exportierens. Die Plattform unterstützt unbegrenzte Revisionen und stellt sicher, dass Kreative ihre Projekte zur Perfektion verfeinern können.

Bietet HeyGen ein Mitgliedschaftsprogramm für Kreativprofis an?

Ja, HeyGen bietet ein Mitgliedschaftsprogramm an, das sich an kreative Fachleute richtet und Zugang zu einem dedizierten Projektmanager sowie verschiedene Preiskategorien bietet. Dadurch können Benutzer einen Plan finden, der auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Projektgrößen zugeschnitten ist.

