HeyGen unterstützt die Verteilung auf mehreren Plattformen, indem es Größenanpassungen und Exporte im Seitenverhältnis bietet, um sicherzustellen, dass Ihr Promo-Video für Mitgliedschaften für soziale Medien optimiert ist. Sie können auch die automatische Erstellung von Untertiteln nutzen, um das Engagement auf verschiedenen Plattformen zu maximieren.