Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 90-sekündiges Werbevideo, das sich an Marketingfachleute und Content-Ersteller richtet, die neue Technologien erkunden. Der visuelle Stil sollte modern und dynamisch sein und eine Vielzahl von KI-Avataren zeigen, die nahtlos interagieren. Dieses Video wird die Leistungsfähigkeit der Text-zu-Video-Technologie und HeyGens robuste Voiceover-Generierungsfunktionen hervorheben, alles mit einem begeisterten, konversationellen Voiceover und subtiler Hintergrundmusik.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer und vielbeschäftigte Führungskräfte, das durch einen hellen, leicht verständlichen visuellen Stil gekennzeichnet ist, der effektiv vorgefertigte Vorlagen nutzt. Die Erzählung sollte sich auf die Effizienz eines Meeting-Zusammenfassungs-Video-Generators konzentrieren und veranschaulichen, wie HeyGens Vorlagen & Szenen, kombiniert mit automatischen Untertiteln, die Erstellung professioneller Updates vereinfachen, präsentiert mit einem freundlichen, professionellen Voiceover.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein professionelles 1-minütiges Informationsvideo für globale Teams und internationale Unternehmen, das einen sauberen, global repräsentativen visuellen Stil verwendet, der die mehrsprachigen Fähigkeiten klar demonstriert. Dieses Video wird die entscheidende Rolle von automatischen Untertiteln und robuster Mehrsprachigkeit in HeyGen betonen, indem es die Untertitel-/Untertitel-Funktion der Plattform und das Seitenverhältnis-Resizing & Exporte für breite Zugänglichkeit nutzt, erzählt mit einem klaren, prägnanten Voiceover, das potenziell diverse Sprachoptionen zeigt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Meeting-Zusammenfassungs-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Meeting-Zusammenfassungen mühelos in ansprechende Video-Recaps, verbessern Sie die Kommunikation und stellen Sie sicher, dass die wichtigsten Erkenntnisse klar verstanden werden.

1
Step 1
Meeting-Notizen hochladen
Beginnen Sie mit dem Hochladen Ihrer Meeting-Zusammenfassungen. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus Skripten verwandelt dies dann in eine dynamische Videonarration.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, die als Ihr Präsentator fungieren und Ihrem Meeting-Recap einen professionellen Touch verleihen.
3
Step 3
Branding-Elemente hinzufügen
Wenden Sie die visuelle Identität Ihres Unternehmens mit Branding-Kontrollen an, um sicherzustellen, dass Ihre Recap-Videos perfekt mit Ihren Unternehmensrichtlinien übereinstimmen.
4
Step 4
Ihr Recap-Video exportieren
Finalisieren Sie Ihr Video und nutzen Sie unsere Funktion zum Seitenverhältnis-Resizing & Exporte, um es im perfekten Format für die Weitergabe auf jeder Plattform, einschließlich sozialer Medien, zu generieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie die professionelle Videoproduktion

Erstellen Sie mühelos polierte Video-Recaps aus Meeting-Notizen, sparen Sie Zeit und bewahren Sie ein professionelles Markenimage.

Häufig Gestellte Fragen

Wie wandelt HeyGen Text mit KI-Avataren in Videos um?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-gestützte Tools, um Ihr Skript in ansprechende Videoinhalte mit realistischen KI-Avataren zu verwandeln. Diese Text-zu-Video-Funktion vereinfacht den Videoerstellungsprozess und ermöglicht eine effiziente Produktion direkt aus Text.

Kann HeyGen in bestehende Geschäftsabläufe für Meeting-Zusammenfassungen integriert werden?

Ja, die KI-gestützten Tools von HeyGen sind darauf ausgelegt, Abläufe zu optimieren, einschließlich der Erstellung prägnanter Meeting-Zusammenfassungen. Obwohl der Fokus auf der Videoerstellung liegt, zielt HeyGen darauf ab, Geschäftsabläufe zu verbessern und unterstützt potenzielle CRM-Integrationen für eine verbesserte Effizienz.

Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für die Personalisierung von Videos?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Videos mit Ihrem Logo, Ihren Markenfarben und Schriftarten mithilfe unseres intuitiven Online-Videoeditors anzupassen. Sie können auch verschiedene Vorlagen nutzen, um eine konsistente Markenidentität in all Ihren Inhalten zu gewährleisten.

Unterstützt HeyGen automatische Untertitel und mehrsprachige Voiceovers?

Absolut. HeyGen unterstützt automatische Untertitel und robuste mehrsprachige Fähigkeiten, einschließlich fortschrittlicher Voiceover-Generierung. Dies stellt sicher, dass Ihre Videoinhalte zugänglich sind und effektiv mit einem vielfältigen, globalen Publikum resonieren.

