Erstellen Sie ein 90-sekündiges technisches Erklärvideo für medizinisches Fachpersonal, das ein neues medizinisches Richtlinien-Update klar und präzise erklärt. Das Video sollte einen professionellen und informativen visuellen Stil haben, mit einer autoritativen Stimme und der Nutzung von HeyGen's AI-Avataren, um die wichtigsten Botschaften effektiv zu vermitteln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter in einer Gesundheitseinrichtung, das bewährte Praktiken zur Erstellung von Patientenbildungsmaterialien demonstriert. Dieses Video sollte eine freundliche, ermutigende visuelle Ästhetik mit klaren On-Screen-Grafiken haben, ergänzt durch eine beschwingte Hintergrundmusik, und HeyGen's umfangreiche Vorlagen & Szenen für eine schnelle Einrichtung nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 60-sekündiges Erklärvideo, das sich an medizinische Administratoren und Marketingteams richtet und den nahtlosen Prozess der Erstellung überzeugender medizinischer Inhalte mit einem AI-Videogenerator zeigt. Der visuelle und akustische Stil sollte modern, ansprechend und schnelllebig sein, mit einer energetischen Stimme, die HeyGen's effiziente Voiceover-Generierungsfunktion hervorhebt.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 1-minütiges Schulungsvideo für Marketing- und Kommunikationsteams im Gesundheitswesen, das sich auf die Bedeutung und Anwendung von Branding-Kontrollen in verschiedenen medizinischen und Gesundheitsvideos konzentriert. Das Video sollte eine elegante, unternehmerische visuelle Identität mit konsistenten Markenelementen und professioneller Erzählung beibehalten und HeyGen's Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um visuelle Beispiele zu verbessern.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr medizinischer Richtlinien-Videoersteller

Erstellen Sie schnell professionelle medizinische Richtlinien- und Schulungsvideos für Ihre Gesundheitseinrichtung mit einem AI-gestützten Videoersteller.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Richtlinien-Video-Skript
Beginnen Sie damit, Ihren medizinischen Richtlinientext oder Ihr Skript direkt in den AI-Videogenerator einzugeben. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript verwandelt Ihre Inhalte mühelos in eine visuelle Erzählung.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren professionellen Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare, um Ihre medizinische Richtlinie zu präsentieren. Passen Sie das Erscheinungsbild des Avatars an Ihre Marke an, um eine polierte, professionelle medizinische Videoproduktion zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Zugänglichkeit hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit relevanten visuellen Elementen aus unserer Medienbibliothek und sorgen Sie für maximale Verständlichkeit, indem Sie automatisch Untertitel generieren, um Ihre Inhalte für die Patientenbildung zugänglich zu machen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Schulungsvideos
Finalisieren Sie Ihr Video mit präziser Bearbeitung und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für interne Schulungsvideos oder externe Kommunikation geeignet sind. Ihr hochwertiger Inhalt ist bereit für Ihre Gesundheitseinrichtung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Skalieren Sie die Richtlinienbildung

Erweitern Sie die Reichweite und Effizienz der medizinischen Richtlinienbildung in Ihrer Organisation, um eine konsistente Schulung für alle Mitarbeiter sicherzustellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Produktion medizinischer Videos für Gesundheitseinrichtungen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Videogenerierung, um die Erstellung hochwertiger medizinischer und Gesundheitsvideos zu vereinfachen. Gesundheitseinrichtungen können Skripte in ansprechende Inhalte verwandeln, indem sie AI-Avatare und robuste Text-zu-Video-Funktionen nutzen, was die traditionellen Produktionskomplexitäten erheblich reduziert.

Kann HeyGen professionelle medizinische Schulungsvideos mit individuellem Branding erstellen?

Absolut. HeyGen ermöglicht die Erstellung professioneller medizinischer Schulungsvideos und Patientenbildungsmaterialien. Nutzer können anpassbare Vorlagen und umfassende Branding-Kontrollen nutzen, um sicherzustellen, dass alle Videos mit der Identität ihrer Organisation übereinstimmen, einschließlich Logos und Farbschemata.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung der Videozugänglichkeit und -bearbeitung?

HeyGen bietet wesentliche technische Funktionen für die Videozugänglichkeit, wie automatische Untertitel, um sicherzustellen, dass Inhalte für ein breiteres Publikum verständlich sind. Der intuitive Videoeditor unterstützt den gesamten Videoproduktionsprozess und ermöglicht präzise Anpassungen und die Integration von Medien aus der Stock-Bibliothek.

Wie schnell kann ich ein Erklär- oder medizinisches Richtlinienvideo mit HeyGen erstellen?

HeyGen beschleunigt die Erstellung von Erklärvideos und medizinischen Richtlinienvideos erheblich. Durch einfaches Eingeben Ihres Skripts generiert HeyGen mit der Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript schnell ein vollständiges Video, oft in Minuten, und ermöglicht so eine effiziente Kommunikation für die Patientenbildung.

