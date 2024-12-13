Medizinischer Onboarding-Video-Generator: Schulung jetzt optimieren

Erstellen Sie konforme Schulungs- und Onboarding-Videos für Gesundheitsfachkräfte in Minuten mit HeyGens effizienter Text-zu-Video aus Skript-Funktion.

Erstellen Sie ein prägnantes 60-sekündiges medizinisches Onboarding-Video für neue Gesundheitsfachkräfte, das einen professionellen und beruhigenden visuellen Stil mit einer klaren AI-Stimme kombiniert. Dieses Video sollte wichtige Krankenhausprotokolle einführen und einen AI-Avatar verwenden, um die Zuschauer durch wesentliche Informationen zu führen, und hervorheben, wie ein medizinischer Onboarding-Video-Generator die anfängliche Schulung vereinfacht.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Schulungsvideo für Krankenhausadministratoren, das die Effizienz eines AI-Video-Generators demonstriert. Der visuelle Stil sollte modern und informativ sein, mit klarem Audio. Betonen Sie die schnelle Erstellung detaillierter Schulungsvideos durch die Nutzung von Text-zu-Video aus Skripten, um komplexe Informationen in ansprechende Inhalte zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 1 Minute und 45 Sekunden langes Compliance-Onboarding-Video für bestehendes medizinisches Personal, das eine autoritative, aber ansprechende Präsentation sicherstellt. Die visuellen Elemente sollten sauber und präzise sein, mit professionellem Audio. Integrieren Sie unbedingt Untertitel für Barrierefreiheit und Verstärkung, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Updates in diesen wesentlichen Onboarding-Videos verstanden werden.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 2-minütiges Bildungs-Video für Medizinstudenten über grundlegende Techniken der Patientenaufklärung. Der visuelle Stil sollte lehrreich und dynamisch sein, mit einem freundlichen Ton im Audio. Zeigen Sie die Flexibilität der Voiceover-Generierung, um komplexe Konzepte klar zu erklären, und demonstrieren Sie, wie AI-Voiceover Lernmaterialien verbessert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der medizinische Onboarding-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle, konforme medizinische Onboarding- und Schulungsvideos, um Gesundheitsfachkräfte zu schulen und mit AI-gestützten Tools sicherzustellen, dass sie bereit sind.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Entwurf oder Einfügen Ihrer medizinischen Onboarding-Inhalte. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwandelt Ihren Text in ansprechende Videos, ideal für Schulungsvideos.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren. Sie können auch ein AI-Voiceover für klare, konsistente Erzählungen generieren, um Professionalität für Gesundheitsfachkräfte sicherzustellen.
3
Step 3
Anwenden von Branding und visuellen Elementen
Verbessern Sie Ihr Video mit Markenanpassungen, indem Sie Ihr Logo, Ihre Unternehmensfarben und relevante Medien hinzufügen. Nutzen Sie unsere Vorlagen und Szenen, um Ihre Onboarding-Videos effektiv zu strukturieren.
4
Step 4
Exportieren und Integrieren
Finalisieren Sie Ihr medizinisches Onboarding-Video, indem Sie es in verschiedenen Formaten exportieren. Integrieren Sie es in Ihr LMS, um den Schulungsprozess zu optimieren und die Einhaltung mühelos zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Maximieren Sie das Engagement beim Onboarding

.

Nutzen Sie AI, um dynamische und interaktive Onboarding-Videos zu erstellen, die neue Mitarbeiter fesseln und das Engagement und die Wissensspeicherung in der medizinischen Ausbildung erheblich steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von technischen oder compliance-orientierten Schulungsvideos?

HeyGen nutzt einen fortschrittlichen AI-Video-Generator, der es Nutzern ermöglicht, Text in professionellen medizinischen Onboarding-Video-Generator-Inhalt zu verwandeln. Unsere AI-gestützte Plattform optimiert die Videoerstellung und stellt sicher, dass Schulungsvideos mit Funktionen wie Text-zu-Video und AI-Voiceover konform und klar sind.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Markenkonsistenz und Barrierefreiheit?

HeyGen bietet umfangreiche Markenanpassungen durch AI-Avatare und flexible Branding-Kontrollen wie Logos und Farben. Zusätzlich bieten wir automatische Untertitel, um die Barrierefreiheit zu verbessern und ein breiteres Publikum für Ihre Videoinhalte zu erreichen.

Unterstützt HeyGen die Integration mit Learning Management Systems für eine nahtlose Inhaltsbereitstellung?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, die LMS-Integration zu unterstützen, was die Bereitstellung Ihrer Onboarding-Videos und Bildungsinhalte vereinfacht. Unsere Plattform ermöglicht den Export von Videos in mehreren Formaten, um die Kompatibilität mit verschiedenen Lernplattformen und Vertriebskanälen sicherzustellen.

Wie schnell können Gesundheitsfachkräfte ansprechende Videoinhalte mit HeyGen erstellen?

HeyGen beschleunigt die Videoerstellung für Gesundheitsfachkräfte erheblich mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen und Szenen. Diese AI-gestützte Effizienz ermöglicht die schnelle Entwicklung professioneller Schulungs- und Patientenaufklärungsvideos ohne umfangreiche technische Kenntnisse.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo